Tin sáng (2/2): HLV Park làm điều khó tin sau chiến thắng trước ĐT Trung Quốc

HLV Park Hang-seo làm điều khó tin sau chiến thắng trước ĐT Trung Quốc

Tối qua (1/2), ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù thắng lợi này không đủ giúp ĐT Việt Nam cải thiện vị trí tại bảng B nhưng có rất nhiều ý nghĩa về tinh thần với "Những chiến binh sao vàng" cũng như HLV Park Hang-seo.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, thầy Park đã có những chia sẻ rất thật về khó khăn mà ĐT Việt Nam đã trải qua, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các học trò. Ngay sau đó, khi rời khỏi cuộc họp báo, trong đường hầm của sân Mỹ Đình, chiến lược gia người Hàn Quốc đã hét rất lớn. Có lẽ, hành động này của HLV Park Hang-seo xuất phát từ cảm xúc cá nhân khi ông muốn giải tỏa những áp lực cá nhân bị dồn nén trong một thời gian rất dài.

HLV Park Hang-seo ăn mừng đầy cảm xúc khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc. Ảnh: SPORT

Tottenham công bố 2 tân binh đến từ Juve

Tottenham xác nhận chiêu mộ thành công bộ đôi Rodrigo Bentancur và Dejan Kulusevski. Bentancur gia nhập Tottenham với giá 19 triệu euro, kèm 6 triệu euro phụ phí. Boca Juniors nhận được 30% phí chuyển nhượng ở thương vụ này. Còn với Kulusevski, đây là thương vụ cho mượn. Spurs trả 10 triệu euro phí mượn 1 năm rưỡi và kèm điều khoản mua đứt với giá 35 triệu euro.

Mbappe sắp đến Real Madrid và nhận lương cao

Nguồn tin từ The Mirror xác nhận, Kylian Mbappe đồng ý trở thành người của Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè 2022. Mbappe được cho sẽ nhận mức lương khủng 41,5 triệu bảng/năm, tương đương khoảng 800.000 bảng/tuần. Con số này cao hơn nhiều so với thu nhập 22 triệu bảng/năm mà chân sút người Pháp đang nhận tại PSG.

Mbappe sẽ nhận lương rất cao khi tới Real Madrid. Ảnh: AFP

HLV Lampard xuất hiện, Everton hoạt động mạnh mẽ

Vào ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Đông, Everton chính thức bổ nhiệm Frank Lampard trở thành HLV trưởng. Ngay lập tức, Lampard hoàn tất 2 bản hợp đồng chất lượng cho đội chủ sân Goodison Park. Theo đó, Everton chiêu mộ Donny van de Beek dưới dạng cho mượn từ M.U và mua đứt Dele Alli từ Tottenham với mức phí không được tiết lộ.

Aubameyang hoàn tất việc chuyển nhượng tới Barca

Theo Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang đã hoàn tất việc chuyển tới khoác áo Barcelona. Tiền đạo người Gabon vượt qua buổi kiểm tra y tế và thương vụ đã được ký kết. Arsenal xé bỏ hợp đồng hiện tại với Aubameyang và họ sẽ tiết kiệm được một khoản lương rất lớn phải chi trả cho cầu thủ này. Như vậy, đây là thương vụ chuyển nhượng tự do.

Aubameyang đã rời Arsenal để đến Barca. Ảnh: SPORT