Tin sáng (22/10): Gia nhập CLB Bình Định, Nghiêm Xuân Tú mất trắng 3 tỷ đồng

Gia nhập CLB Bình Định, Nghiêm Xuân Tú mất trắng 3 tỷ đồng

Sau một thời gian dài chờ đợi nhưng không có kết quả như mong đợi, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú đã quyết định thanh lý hợp đồng với Than Quảng Ninh. Điều này đồng nghĩa với việc Tú "ngựa" ra đi theo dạng tự do. Như vậy, Nghiêm Xuân Tú sẽ mất trắng số vào khoảng 3 tỷ đồng liên quan đến phí chuyển nhượng, lương, thưởng mà Than Quảng Ninh nợ anh trong thời gian qua.



Thực tế, Nghiêm Xuân Tú phải nhanh chóng đưa ra quyết định này bởi anh đã 33 tuổi nhưng vẫn muốn thi đấu đỉnh cao. Chia tay Than Quảng Ninh, Nghiêm Xuân Tú đã chính thức đầu quân cho Bình Định. Tại đây, cầu thủ chạy cánh này có thể phát huy năng lực khi làm việc với HLV Nguyễn Đức Thắng vốn là người rất hiểu anh.

Nghiêm Xuân Tú đã đầu quân cho Bình Định. Ảnh: Bình Định FC

Barca giữ chân Ansu Fati tới tháng 6/2026

Barcelona thông báo gia hạn hợp đồng với Ansu Fati tới tháng 6/2026. Cũng như Pedri, Barcelona đính kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng dành cho Pedri lên tới 1 tỷ euro. Đây là mức phá vỡ hợp đồng cao nhất lịch sử đội bóng.

PSG theo đuổi Salah

PSG xem xét khả năng chiêu mộ Mohamed Salah sau khi nhận thấy tiền đạo người Ai Cập vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Liverpool, theo Le10Sport. Tuy nhiên, PSG sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Real Madrid và Man City ở thương vụ này.

PSG muốn có Salah. Ảnh: Independent

Lộ diện HLV mới của Newcastle

Newcastle thông báo đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Steve Bruce. Theo Sky Sports, Paulo Fonseca là ứng cử viên sáng giá ngồi ghế nóng sân St James' Park. Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận, cựu HLV AS Roma sẵn sàng cho việc tiếp quản Newcastle trong thời gian tới.

M.U cân nhắc khả năng chiêu mộ Dani Olmo

Tờ Goal dẫn nguồn Bild tiết lộ rằng, M.U cân nhắc khả năng chiêu mộ ngôi sao tấn công đa năng, Dani Olmo bên phía RB Leipzig khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu nổi bật trong những mùa giải vừa qua và thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG.