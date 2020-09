Tin sáng (24/9): Đội bóng của Công Phượng chiêu mộ tân binh để... "ngồi chơi, xơi nước"

Đội bóng của Công Phượng chiêu mộ tân binh để... "ngồi chơi, xơi nước"; HLV Arteta nêu lý do chưa sử dụng sao trẻ Saliba; Totti sắp trở lại AS Roma; Chelsea suýt mất Werner vì thua Bayern Munich; Thiago Silva tiết lộ lý do rời PSG sang Chelsea.

Đội bóng của Công Phượng chiêu mộ tân binh để... "ngồi chơi, xơi nước" Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải V.League 2020, TP.HCM đã mang về 5 tân binh bao gồm Ariel Rodriguez, Jose Ortiz, Trùm Tỉnh, Ti Phông và Đình Khương. Tuy nhiên theo điều lệ của giải đấu, họ chỉ được phép đăng ký 4 người cho giai đoạn 2 (3 suất thay thế, 1 suất bổ sung). Người phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải là Phạm Trùm Tỉnh. Trùm Tỉnh không được TP.HCM đăng ký thi đấu. Ảnh: ZING Theo điều lệ của V.League 2020, mỗi CLB được đăng ký tối đa 30 cầu thủ, trong đó có 3 ngoại binh. Riêng 2 CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ được đăng ký thêm 1 ngoại binh có quốc tịch châu Á. Ở giai đoạn 1 V.League 2020, đội bóng của Công Phượng đã đăng ký 29 cầu thủ. Như vậy, TP.HCM chỉ được thay thế 3 và bổ sung 1 cầu thủ trước khi bước vào giai đoạn 2. Ortiz và Rodriguez thay thế cho Alex Lima và Amido Balde. Ngọc Thịnh chuyển sang BRVT theo dạng cho mượn, Tiêu Exal bị loại để bổ sung 2 cầu thủ Đình Khương, Ti Phông. HLV Arteta nêu lý do chưa sử dụng sao trẻ Saliba Vào mùa Hè năm ngoái, Arsenal đã mạnh tay chi tới 27 triệu bảng để mua hậu vệ 19 tuổi William Saliba và để anh tiếp tục ở lại St.Etienne thi đấu theo dạng cho mượn thêm 1 năm. Mùa giải này, Saliba đã chính thức cập bến Emirates nhưng hiện vẫn chưa được góp mặt trong đội hình chính của Pháo thủ. Giải thích về việc chưa dùng Saliba, HLV Arteta cho biết cầu thủ này đã gặp nhiều chấn thương ở mùa trước và vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường Premier League cũng như lối chơi của Arsenal. Saliba chưa được thi đấu vì nhiều lý do Totti sắp trở lại AS Roma Tờ Il Corriere dello Sport tiết lộ cựu tiền vệ Francesco Totti có thể trở lại Roma làm Phó chủ tịch hoặc Giám đốc kỹ thuật. Trong thời gian vừa qua, Totti thường xuyên có những cuộc thảo luận với Giám đốc điều hành Guido Fienga. Totti chuẩn bị làm lãnh đạo tại AS Roma Chelsea suýt mất Werner vì thua Bayern Munich Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport Bild, tiền đạo Timo Werner thừa nhận anh đã lo lắng và lưỡng lự trong việc lựa chọn gia nhập Chelsea sau khi đoàn quân của HLV Lampard để thua Bayern Munich 0-3 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Werner từng lưỡng lự về việc gia nhập Chelsea Thiago Silva tiết lộ lý do rời PSG sang Chelsea Trong những chia sẻ mới nhất, Thiago Silva xác nhận việc PSG đề nghị gia hạn hợp đồng sau khi anh đã chấp nhận gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, có tin HLV Thomas Tuchel muốn giữ trung vệ người Brazil nhưng giám đốc thể thao Leonardo lại lưỡng lự nên anh không thể chờ thêm. Thiago không chờ đợi vì PSG đưa ra đề nghị quá muộn Chia sẻ