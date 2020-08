Tin sáng (5/8): TP.HCM chính thức ra mắt 2 "bom tấn", Công Phượng bị ra rìa?

TP.HCM chính thức ra mắt 2 "bom tấn", Công Phượng bị ra rìa?

Ngày 4/8, trang chủ của CLB TP.HCM đã thông báo hoàn tất lễ ký hợp đồng với 2 ngôi sao người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tấn công cho TP.HCM trong thời gian tới.

Công Phượng đã chơi tốt tại TP.HCM trong giai đoạn vừa qua

Với sự xuất hiện của Rodriguez và Ortiz, vị thế của Công Phượng tại TP.HCM bị ảnh hưởng phần nào. Về giá trị, Công Phượng trước đó được Transfermarkt định giá 200.000 euro, chỉ kém Amido Balde có giá trị 300.000 euro. Nhưng hiện tại, Công Phượng đã tụt xuống thứ 4, khi Rodriguez có giá trị 275.000 euro, còn Ortiz có giá trị tới 600.000 euro.

Mục đích của TP.HCM khi chiêu mộ 2 cầu thủ người Costa Rica là để cạnh tranh với Balde. Nhưng với Công Phượng, nếu không duy trì được phong độ cao như đã thể hiện từ đầu mùa giải, khả năng chân sút xứ Nghệ bị "ra rìa" là hoàn toàn khả thi.

Firmino được đồng hương Brazil khen ngợi

Cựu tuyển thủ Brazil, Sylvinho đã lên tiếng bảo vệ Roberto Firmino. Theo anh, Firmino cho dù không thể ghi 40 bàn/1 mùa nhưng vẫn là mẫu tiền đạo hoàn hảo với khả năng xử lý bóng và tầm nhìn tuyệt vời.

Firmino là cầu thủ quan trọng với Liverpool dù không ghi nhiều bàn

Carlos Perez không vui khi bị Barca đẩy sang AS Roma

Cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha, Carles Perez cho biết anh cảm thấy tổn thương khi bị Barcelona đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay mà không rõ lý do. Carles Perez tiết lộ anh từng nhận được nhiều đề nghị trong quá khứ nhưng đều từ chối vì một lòng muốn cống hiến cho Barca.

Carlos Perez hiện chơi cho AS Roma

Bale nhận lời khuyên trở về Tottenham

Cựu tiền vệ người Anh, Danny Murphy đã lên tiếng khuyên Gareth Bale rời Real Madrid trở về Tottenham để tận hưởng bóng đá. Theo Murphy, Bale có thể hài lòng với cuộc sống giàu có tại Madrid, nhưng thời gian thi đấu bóng đá đỉnh cao của tiền đạo này không còn nhiều và anh nên tận hưởng nó trước khi quá muộn.

Bale có thu nhập cao, nhưng chỉ là dự bị tại Real

Bayern Munich không theo đuổi Kai Havertz, cơ hội đến tay Chelsea

Sau khi chiêu mộ Leroy Sane của Man City, Bayern Munich đã dừng kế hoạch chiêu mộ Kai Havertz ở kỳ chuyển nhượng hè này. Do đó, Chelsea được cho là đang "một mình một ngựa" trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Đức. Theo The Sun và một số nguồn tin khác, ngôi sao tấn công 21 tuổi đã đề nghị BLĐ Leverkusen sớm đồng ý để anh chuyển đến The Blues.