Tin tối (10/8): Pau FC chuẩn bị chiêu mộ cựu sao Inter Milan, cạnh tranh vị trí với Quang Hải

Pau FC chuẩn bị chiêu mộ cựu sao Inter Milan, cạnh tranh vị trí với Quang Hải

Tính đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng Hè 2022, Pau FC đã chiêu mộ 13 tân binh. Thế nhưng, đội chủ sân Nouste Camp vẫn khởi đầu khá bết bát ở Ligue 2 mùa giải 2022-2023 với 2 trận không biết đến mùi chiến thắng (hoà 1, thua 1).

Bakayoko thời còn khoác áo Inter. Ảnh: Getty.

Mới đây, HLV Didider Tholot đã quyết định thử việc tiền vệ cánh Axel Bakayoko, người từng khoác áo Inter Milan từ năm 2016-2021. Cầu thủ 24 tuổi có sở trường là tiền vệ cánh nhưng khi cần, anh còn có thể đá tốt trong vai trò hậu vệ cánh phải.

Nếu Pau FC tậu Bakayoko, cơ hội đá chính của Quang Hải sẽ thấp hơn. Ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường, cầu thủ 25 tuổi phải cạnh tranh với Henri Saivet, Steeve Beusnard. 2 hành lang cánh của Pau hiện nay, HLV Tholot có rất nhiều sự lựa chọn như Paul Meliande, Mons Bassouamina, David Gomis, Eddy Sylvestre, Djibril Dianessy.

Bailly lọt vào tầm ngắm của West Ham

Trong bối cảnh Issa Diop chuẩn bị chuyển sang đầu quân cho Fulham, Ban lãnh đạo West Ham đang nhắm tới trung vệ Eric Bailly của M.U để thay thế. Hiện cầu thủ 28 tuổi không nằm trong kế hoạch lâu dài của tân HLV Erik ten Hag tại sân Old Trafford. Thế nhưng, "The Hammers" phải cạnh tranh với AS Roma.

M.U tiếp tục theo đuổi Ismaila Sarr

Ismaila Sarr. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ từ trang 90min, M.U vừa nối lại đàm phán để chiêu mộ tiền vệ cánh Ismaila Sarr của Watford. Khi HLV Ole Gunnar Solskajer còn tại vị, "Quỷ đỏ" cũng bỏ ra khá nhiều công sức để theo đuổi tuyển thủ Senegal nhưng không thành công.

Sao trẻ người Tây Ban Nha lọt vào tầm ngắm của Man City

Sau khi thất bại trước Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh trái Marc Cucurella, Man City đã chuyển hướng sang săn đón Sergio Gomez. Cầu thủ 21 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona và từng khoác áo Borussia Dortmund từ năm 2018-2021. Hiện anh đang đầu quân cho Anderlecht.

Chelsea đạt thoả thuận mua De Jong

De Jong chuẩn bị gia nhập Chelsea? Ảnh; Getty.

Nguồn tin từ tờ Sport cho hay, Chelsea đã thuyết phục được Barcelona bán tiền vệ Frenkie de Jong với giá 67,6 triệu bảng. Tuy vào cuộc sau M.U ở thương vụ này nhưng đội chủ sân Stamford Bridge có ưu thế hơn nhờ được tham dự Champions League 2022-2023.