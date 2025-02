Tin tối (13/2): Văn Toàn bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi ĐT Việt Nam?

Văn Toàn bị HLV Kim Sang-sik loại khỏi ĐT Việt Nam?

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup 2024 với Myanmar hôm 21/12/2024, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương. Mới đây, chân sút 29 tuổi đã bắt đầu trở lại tập luyện nhưng vẫn phải băng bó đầu gối.

Văn Toàn sẽ vắng mặt ở ĐT Việt Nam vào tháng tới 3? Ảnh: FBNV.

Theo tiết lộ của HLV Vũ Hồng Việt, Văn Toàn vẫn đang phải tập riêng ở Thép xanh Nam Định và chưa xác định thời gian trở lại thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc cựu sao HAGL gần như chắc chắn sẽ bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khi ĐT Việt Nam hội quân vào tháng 3 tới.

Sir Jim Ratcliffe sợ M.U phá sản

Tờ The Sun cho hay, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe rất lo lắng về nguy cơ M.U có thể bị phá sản nếu không cắt giảm chi tiêu. Vì vậy, doanh nhân 72 tuổi sắp sa thải thêm khoảng 100-200 nhân viên tại sân Old Trafford.

Chelsea mất Nicolas Jackson trong 6 tuần

Jackson sẽ vắng mặt trong 6 tuần. Ảnh: Instagram nhân vật.

Do dính chấn thương gân khoeo nên tiền đạo Nicolas Jackson của Chelsea sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Đây được xem là tổn thất to lớn với "The Blues", vì ngôi sao 23 tuổi đang đạt phong độ khá ấn tượng ở mùa giải này khi đóng góp 9 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Arsenal đón hung tin từ Tomiyasu

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu của Arsenal sắp phải trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối lần thứ 2 trong vòng 2 năm. Từ đầu mùa giải đến nay, cầu thủ 26 tuổi mới thi đấu 6 phút. Với việc phải lên bàn mổ, gần như chắc chắn, tuyển thủ Nhật Bản sẽ vắng mặt đến hết mùa giải.

Aguero trở thành tay đua xe F1

Aguero trở thành tay đua xe. Ảnh: Porsche.

Sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo Man City - Sergio Aguero đã trở thành tay đua xe của đội đua Porsche. Tháng 3 tới, cựu sao người Argentina sẽ cầm lái chiếc Porsche 99X dự giải đua tại Miami, Mỹ.