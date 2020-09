Tin tối (24/9): CLB Hà Nội sẽ "vô đối" nhờ "nhân tố X"

CLB Hà Nội sẽ "vô đối" nhờ "nhân tố X"



Văn Hậu sẽ giúp CLB Hà Nội có sức mạnh vượt trội. Ảnh: Bóng đá 24h

V.League 2020 sắp bước vào 2 lượt trận cuối giai đoạn 1. Trước 2 trận đấu sắp tới, chuyên gia Phan Anh Tú đã có nhận định về cuộc đua vô địch ở mùa giải này trên Zing.

Theo ông Tú, 4 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là CLB Hà Nội, Sài Gòn, CLB TP.HCM và Viettel. Trong số này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm là đối thủ nặng kí nhất.

CLB Hà Nội vừa thể hiện đẳng cấp vượt trội và sức mạnh tuyệt đối ở Cúp Quốc gia 2020. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, CLB Hà Nội sẽ "vô đối" ở V.League 2020 nhờ có sự hiện diện của Văn Hậu, cầu thủ vừa trở về từ Hà Lan.

"Văn Hậu sẽ giúp CLB Hà Nội có sức mạnh vượt trội. Thời gian qua, hàng thủ của Hà Nội bộc lộ quá nhiều vấn đề. Cũng khó trách cầu thủ, bởi họ còn trẻ, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao không nhiều. Văn Hậu là sự khác biệt so với những cầu thủ còn lại ở hàng phòng ngự Hà Nội. Về thể hình, thể lực, bản lĩnh hay khả năng chỉ huy, Văn Hậu ở mức tốt so với trình độ V.League.

Giá trị lớn nhất của Văn Hậu là niềm tin cậu ấy tạo ra cho đồng đội. Có Văn Hậu, cầu thủ tuyến trên yên tâm hơn. Hàng thủ Hà Nội sẽ tổ chức bài bản hơn, đặt nền tảng cho thế trận áp đảo toàn sân. Điều quan trọng với Văn Hậu là phải nhanh chóng hồi phục và có thể trạng tốt nhất", ông Tú đánh giá.

