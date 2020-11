Tin tối (26/11): Bị đồn yêu Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nói gì?

Bị đồn yêu Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My nói gì?

Tên tuổi của Doãn Hải My trở nên nổi tiếng hơn sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đặc biệt khi cô nàng được Đoàn Văn Hậu ôm an ủi ở đêm chung kết. Không ít người hâm mộ cho rằng Hải My và Văn Hậu có mối quan hệ hơn mức bạn bè. Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với ngôi sao của Hà Nội FC, người đẹp đã khéo léo từ chối trả lời.

Hải My giữ kín chuyện với Văn Hậu.

Hải My nói: "Mỗi người có một mối quan tâm khác nhau. Hiện tại, My chỉ muốn tập trung cho việc học tập, phát triển bản thân và các hoạt động xã hội khác. Với một cô gái mới 19 tuổi, My nghĩ đây là điều quan trọng hơn ở thời điểm này. Còn về việc riêng tư, đã gọi là việc riêng tư thì hãy để nó đúng với 2 chữ "riêng tư" ạ.

My cũng chưa từng nghĩ tới hình mẫu người đàn ông lý tưởng, vì như My đã nói, hiện tại mối quan tâm lớn nhất của My là gia đình, học tập và các hoạt động xã hội. Hãy cho My thời gian, khi nào nghĩ tới chuyện này chắc chắn My sẽ bật mí".

HLV Conte thừa nhận Real Madrid ở đẳng cấp khác

Conte thừa nhận sự thật ở Inter Milan.

Sau thất bại 0-2 của Inter Milan trước Real Madrid ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, HLV Antonio Conte thừa nhận 2 đội có sự khác biệt về đẳng cấp. Chiến lược gia người Italia cho rằng Los Blancos ở đẳng cấp cao hơn và họ biết cách tận dụng triệt để khi đã nắm được lợi thế trong tay.

Napoli tính đổi tên sân để tri ân Maradona

Napoli muốn tôn vinh Maradona.

Thị trưởng Naples, ông Luigi De Magistris vừa kêu gọi thành phố này đổi tên SVĐ San Paolo để vinh danh Diego Maradona. Truyền thông Italia sau đó cũng cho biết trong thời gian tới, Napoli sẽ đổi tên sân để tri ân huyền thoại người Argentina. Trong thời gian khoác áo Napoli, "Cậu bé vàng" đã giúp CLB giành được 2 chức vô địch Serie A và 1 UEFA Cup.

M.U không vội vàng với Paul Pogba

Pogba chưa chắc tái xuất vào cuối tuần này.

M.U sẽ chỉ sử dụng Paul Pogba vào cuối tuần này, gặp Southampton nếu tiền vệ người Pháp đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân, theo Daily Mail. Hiện tuyến giữa của Quỷ đỏ đang khá dày nên HLV Ole Solskjaer có nhiều lựa chọn để thay thế cho tuyển thủ Pháp. Không những vậy, Solsa còn sẵn sàng để Pogba dự bị nếu anh không có phong độ tốt.

Klopp muốn mua hậu vệ mới

Klopp bắt đầu nhận ra khó khăn.

Theo The Express, Jurgen Klopp muốn tăng cường hậu vệ sau trận thua 0-2 trước Atalanta ở Champions League. HLV người Đức cho rằng những hậu vệ trẻ vẫn chưa đủ sức thay thế cho đàn anh như Van Dijk hay Joe Gomez. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và phải cạnh tranh ở nhiều mặt trận, The Reds buộc phải mua thêm hậu vệ vào tháng 1.