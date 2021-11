Tin tối (26/11): Đỗ Hùng Dũng sẵn sàng chinh chiến ở AFF Cup 2020

Đỗ Hùng Dũng sẵn sàng chinh chiến ở AFF Cup 2020

Chuyên gia Kim Kwang Jea - người trực tiếp điều trị chấn thương cho Đỗ Hùng Dũng, cho biết: “Hùng Dũng đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Cầu thủ này có thể lên tập trung cùng ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần chú ý khối lượng tăng dần với chân gặp chấn thương và tiếp tục theo giáo án tôi đã chuẩn bị”.

Hùng Dũng sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ĐNÁ. Ảnh: SPORT

Được Hà Nội FC "bật đèn xanh", Hùng Dũng sẽ đáp chuyến bay vào Bà Rịa - Vũng Tàu để hội quân cùng ĐT Việt Nam trong ngày mai. Đây là tin không thể vui hơn cho HLV Park nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung. Sự góp mặt của Hùng Dũng sẽ giúp hàng tiền vệ đội nhà vững trãi hơn, qua đó các cầu thủ trên hàng công có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ ghi bàn.

Lộ diện tân binh đầu tiên mà Rangnick muốn mang về M.U

Amadou Haidara có thể đến M.U vào tháng Một. Ảnh: Goal

Theo Mirror, Amadou Haidara có thể là chữ kí đầu tiên của M.U dưới thời HLV Rangnick. Chiến lược gia người Đức từng chi 17 triệu bảng mua Amadou Haidara cho RB Leipzig vào năm 2019. Về phần mình, tiền vệ người Mali từng công khai khẳng định mơ khoác áo M.U.

Tương lai Sterling ở Man City đổi chiều

Sterling đang lấy lại phong độ. Ảnh: The Sun

Do đã lấy lại phong độ trong thời gian gần đây nên Raheem Sterling đã được BLĐ Man City mời gọi gia hạn hợp đồng. Theo The Sun, Man City hi vọng đây sẽ là một trong những yếu tố khiến Sterling quyết định kí hợp đồng mới. Thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ngôi sao này đang được Barcelona và Arsenal theo đuổi.

Tiết lộ lý do Vinicius Junior “lật kèo” với Barcelona

Vinicius được xem là tương lai của Real Madrid. Ảnh: Goal

Người đại diện của Vinicius Junior, Federico Pena, vừa tiết lộ, họ “lật kèo” với Blaugrana vì nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn từ Los Blancos. Ngoài ra, Vinicius Junior chọn Real Madrid, dù đã kí nháy giao kèo với Barca, vì không muốn trở thành cái bóng của Neymar, cầu thủ khi đó vẫn khoác áo đội bóng xứ Catalan.

Pedri nghỉ hết năm 2021

Pedri trả giá đắt vì thi đấu quá nhiều từ mùa trước. Ảnh: Goal

Theo Marca, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tái phát chấn thương. Vì thế, Pedri không thể thi đấu trong năm nay và chỉ trở lại vào năm 2022. Đây rõ ràng là tin không vui với Xavi trrong bối cảnh đội bóng chưa thể ổn định lực lượng.