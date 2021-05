Tin tối (27/5): "Dẹp loạn" phong thay đồ, B.Bình Dương mời gấp HLV Lê Huỳnh Đức

"Dẹp loạn" phong thay đồ, B.Bình Dương mời gấp HLV Lê Huỳnh Đức

Trong vài năm trở lại đây, CLB Bình Dương luôn có những bất ổn ở phòng thay đồ. Đó cũng được xem là nguyên nhân khiến HLV Phan Thanh Hùng xin nghỉ hồi giữa tháng 4. Ông Hùng khi đó lấy do phải điều trị bệnh tim, nhưng chỉ vài tuần sau, nhà cầm quân này đã nhận lời dẫn dắt Đà Nẵng thay thế Lê Huỳnh Đức.

Huỳnh Đức sắp làm thầy của Tiến Linh.

Theo nguồn tin nội bộ, CLB Bình Dương đang liên hệ mời Lê Huỳnh Đức vì phong cách quản lý cứng rắn của cựu tiền đạo này. Khi còn ở Đà Nẵng, Huỳnh Đức nổi tiếng nhờ quản trị theo kiểu "bàn tay sắt", không có cầu thủ nào trong đội được ưu ái và HLV có quyền quyết định mọi việc. Bình Dương hy vọng phong cách có phần độc đoán của Huỳnh Đức sẽ giúp CLB dẹp loạn phòng thay đồ. Đội bóng đất Thủ cũng mong muốn Huỳnh Đức bắt tay ngay vào công việc khi 2 bên ký hợp đồng.

Zidane rời Real Madrid vì chủ tịch Perez

Zidane sắp rời Real Madrid lần thứ 2.

Nguồn tin uy tín hàng đầu Tây Ban Nha, COPE tiết lộ lý do thực sự khiến HLV Zinedine Zidane chia tay Real Madrid là mối quan hệ rạn nứt với chủ tịch Florentino Perez. Cụ thể, chiến lược gia người Pháp không thể tha thứ cho “Don Perez”, người tiết lộ với báo giới thông tin ông sẽ bị sa thải nếu Los Blancos bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng.

Lukaku tri ân HLV Conte

Lukaku được Conte hết lòng trọng dụng.

Trên Instagram cá nhân, Romelu Lukaku đã gửi lời cám ơn HLV Antonio Conte vì đã giúp anh tiến bộ và trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời tri ân người thầy vừa chính thức rời Inter Milan. Theo đồn đoán, “Big Rom” có thể nối gót chiến lược gia người Italia ra đi. Chelsea được cho là đang cân đối ngân sách để đưa tiền đạo này trở lại Stamford Bridge.

Monaco “chịu khổ” do M.U không vô địch

M.U chưa thể có danh hiệu đầu tiên dưới thời Solsa.

Theo quy định của UEFA, do Man Utd đã có vé vào thẳng vòng bảng Champions League 2021/22 qua đường Top 4 Premier League nên nếu vô địch Europa League mùa này, suất của họ sẽ được “nhường” cho AS Monaco, đội xếp hạng 3 Ligue 1. Tuy nhiên, do Quỷ đỏ thất bại, đội bóng xứ công quốc giờ sẽ phải “chiến đấu” từ vòng sơ loại thứ 3.

Bayern Munich sớm hoàn tất tân binh thứ 2

Bayern Munich sớm lao vào thị trường chuyển nhượng.

Sau trung vệ đắt giá Dayot Upamecano, Bayern Munich đã hoàn tất vụ chuyển nhượng thứ 2 ở phiên chợ hè năm nay là hậu vệ cánh Omar Richards. Trên trang chủ, Bayern thông báo đã có được sự phục vụ của Omar Richards theo dạng chuyển nhượng tự do từ CLB Championship, Reading. Hậu vệ trái người Anh đã đặt bút kí vào giao kèo có thời hạn đến năm 2025 và sẽ mặc áo số 3 ở sân Allianz Arena.