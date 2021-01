Tin tức 24h qua: Cô giáo được mệnh danh "bàn tay vàng trong làng bấm biển"

Cô giáo được mệnh danh "bàn tay vàng trong làng bấm biển"

Ngày 6/1, cô L.H đang dạy học tại trường Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh được cư dân mạng mệnh danh "bàn tay vàng trong làng bấm biển" khi cô bấm được biển 38A - 333.33 tại phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Hình ảnh cô giáo bên chiếc xe biển ngũ quý 3 được lan truyền trên mạng xã hội

Một cán bộ Đội đăng ký phương tiện Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, dưới góc độ là cơ quan đăng ký xe, chúng tôi không quan niệm hay phân biệt số nào là đẹp, số nào là xấu. Cái đó tùy theo quan niệm của từng người. Việc bấm biển hoàn toàn ngẫu nhiên trên hệ thống, không hề có tình trạng cất biển hay giữ biển.

Ở Hà Tĩnh biển xe ô tô mới đến đầu 3, mà biển có 5 số giống nhau thì mới có 3 cái, nghĩa là sau 11.111 xe đăng ký thì mới xuất hiện 1 biển. Thực tế ở Hà Tĩnh, trung bình mỗi năm chỉ đăng ký 2.000 xe, như vậy phải mất từ 5 năm đến 6 năm mới có biển 5 số giống nhau.

Tông trực diện xe máy vào người khác, rồi dùng tuýp sắt đánh tới tấp

Lúc 15 giờ ngày 16/1, trên đường Sao Bọng xã Đăng Hà, tỉnh Bình Phước, một người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển xe máy bất ngờ lao sang đường đối diện, tông trực tiếp vào xe máy của một nam thanh niên điều khiển.

Người đàn ông lấy gậy giống tuýp sắt đánh người nam thanh niên tới tấp phải đi nhập viện

Sau khi va chạm giao thông với người điều khiển xe máy lưu thông đối diện, người đàn ông lấy gậy giống tuýp sắt đánh người nam thanh niên tới tấp phải đi nhập viện trong trình trạng bị thương nặng.

Sự việc được camera hành trình của một tài xế xe tải ghi lại, sau đó đăng lên mạng xã hội Facebook, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Ngày 8/1, cơ quan chức năng xã Đăng Hà cho biết, qua xác minh ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, chiều 6/1, hai người này cùng nhậu với nhau trên địa bàn xã Đăng Hà. Trong khi nhậu, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau, nên mới xảy ra sự việc.

Miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, xuất hiện băng giá nhiều nơi

Sáng sớm 8/1, không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu xuống mức rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp kèm theo hơi ẩm cao khiến băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.

Đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C, có mưa phùn nên đã có băng giá xuất hiện với mật độ rất dày, phủ trắng mọi cảnh vật.

Nhiều du khách đã có mặt trên đỉnh Phia Oắc để tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng băng giá.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 6h sáng nay tại Mẫu Sơn là -1,4 độ C, cũng đã xuất hiện băng giá với mật độ dày. Càng lên cao thì nhiệt độ càng hạ thấp.

Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm sâu, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Người dân đốt lửa chống rét trên vỉa hè để chống chọi với cái rét.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến cuối tuần (10/1), miền Bắc còn tiếp tục chìm trong giá rét, khả năng vùng núi cao vẫn xuất hiện băng giá, thậm chí là mưa tuyết.

Tạm giam 3 người đưa nhóm BN1440 nhập cảnh

Liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chiều 8/1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can.

Các bị can gồm Phan Phi Hùng 42 tuổi, Phạm Thanh Hập (tự là Hạp) 26 tuổi, cùng ở xã Khánh Bình và Trang Văn Út (tự là Sáng) 32 tuổi, ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 23/12/2020, Hùng được người ở Campuchia điện thoại thông báo có chín người từ Campuchia về Việt Nam vào sáng 24/12. Khi nhóm người có các bệnh nhân số 1440, 1451, 1452, 1453 và năm người khác qua sông thì Hùng sắp xếp chở ba người về nhà Hập, còn sáu người khác thì đưa đến xe bảy chỗ của Mai Văn Tiền (Út thuê). Tiền chở những người này về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và TP.HCM. Còn Út quay lại nhà Hập đón ba khách đi TP Châu Đốc và đi TP.HCM.