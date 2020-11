Tin tức 24h qua: Bà ngoại bé gái 3 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị tăng án với con rể

Bà ngoại bé gái 3 tuổi bị bạo hành làm đơn đề nghị tăng án với con rể

Ngày 19/11 vừa qua, sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt tử hình; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (vợ Tuấn) chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

Bà Dự đau đớn vì mất cháu, con gái duy nhất lãnh án chung thân

Ngày 20/11, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội; người đại diện hợp pháp cho bị hại N.N.M.M.) vừa làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao Hà Nội, xin tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn - con rể bà, cha dượng cháu M.

Về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo bà Dự, mức án 30 năm tù giam là chưa tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả gây ra cho xã hội. Do đó, đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo này.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng và về nhà mẹ đẻ ở. Năm 2018, Lan Anh và Tuấn có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá.

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống với Tuấn cùng và bắt cháu con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 bị can khác

Ngày 21/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 4 bị can.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú quận Đống Đa, TP.Hà Nội) - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) - nguyên cán bộ công an; Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) - Chuyên viên Phòng thư ký biên tập; Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội) - nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, UBND TP.Hà Nội.

Bộ Công an đã chuyển hồ sơ truy tố ông Nguyễn Đức Chung sang VKSNDTC

Trước đó, chiều 4/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 28/8 cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Chung để điều tra hành vi "Chiếm đoạt tài liệu Bí mật Nhà nước".

Theo thiếu tướng Xô, về vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật, cơ quan điều tra đã chứng minh có hành vi chiếm đoạt, trong đó có chiếm đoạt tài liệu bí mật vụ Nhật Cường.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM cùng 11 người bị khởi tố

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM) và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ngoài hai người này, Công an TP HCM còn khởi tố thêm 11 người khác cũng với hành vi tương tự. Tất cả 13 bị can này được xác định có liên quan đến hành vi của ông Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ông Phạm Văn Thông (bên trái) cũng từng bị kỷ luật khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Saigonbank.

Theo điều tra, ông Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM được cho là đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp của Đảng bộ TP.HCM. Ông Thông đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành ủy về quản lý và sử dụng tài sản doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM.

Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM còn vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản, quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận (IPC) thực hiện hợp tác kinh doanh chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Việt Nam ghi nhận 1306 ca nhiễm COVID-19

Tối 21/11, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1306 ca nhiễm COVID-19.

Ca bệnh 1306 là nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận 3, TP.HCM. Ngày 19/11/2020, BN1306 từ Đức nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5036, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 20/11/2020, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay số ca tử vong là 35 ca; Số ca điều trị khỏi là 1.142 ca.