Tin vào "cò" hợp thức hoá giấy tờ nhà đất, nguy cơ mất trắng 5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng đã gần một năm vẫn chưa khởi tố bị can.



Lạc vào "ma trận" của "cò" giấy tờ nhà đất

Ông P.P.C ngụ tại phường 1, quận Tân Bình có đơn phản ánh về việc ông là nạn nhân của một hành vi lừa đảo.

Theo trình bày, ông C là đại diện cho một công ty tại TP. Vũng Tàu. Công ty này xây dựng một căn nhà tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM, sai so với mẫu nhà được duyệt, có vi phạm xây dựng, nên đã bị UBND TP.HCM xử phạt, buộc tháo dỡ phần vi phạm.

Ngày 30/6/2016, ông C ký hợp đồng với Trần Thái Bình (SN 1978, ngụ 66/7A đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) với mục đích "giải quyết" không bị tháo dỡ và làm sổ hồng căn nhà vi phạm nói trên.

Giá dịch vụ là 670 triệu đồng, thời gian thực hiện 12 tháng với tổng số tiền phạt không quá 873 triệu đồng. Khi ký hợp đồng này, ông C đã đưa cho Bình 470 triệu đồng.

Ông C tìm hỏi, thì Bình cho biết sẽ làm thêm thủ tục để công ty được công nhận và cấp sổ đỏ đối với diện tích nằm ngoài Giấy chứng nhận QSDĐ là 337,3m.2

Nguy cơ mất trắng hơn 5 tỷ đồng

Do tin tưởng các thông tin trên, ông C đã nhiều lần làm giấy giao tiền cho Trần Thái Bình. Cụ thể, giao lần đầu 100 triệu, biên nhận ngày 30/6/2016 và thêm 100 triệu đồng tại giấy biên nhận ngày 30/7/2016, với cam kết là "để lo thủ tục giảm đóng phạt xuống trên 500 triệu đồng".

Từ ngày 20/8/2016 đến 19/9/2016 giao thêm 700 triệu đồng với cam kết để: "Công ty được công nhận và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thêm 337,3m2 nằm ngoài sổ".

Theo giấy biên nhận, Trần Thái Bình đã nhiều lần nhận tiền của ông C

Ngày 17/1/2017, ông C. giao thêm 1,5 tỷ đồng để "nộp hồ sơ và xin trích lục các giấy tờ liên quan đến căn nhà trên. Điều chỉnh phần quy hoạch 1/500 nội bộ để hoàn công phần vi phạm xây dựng phát sinh".

Số tiền 100 triệu đồng biên nhận ngày 28/12/2017, Bình cam kết: "làm bản vẽ hoàn công và một số giấy tờ bổ sung hoàn thiện phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Sau cùng là số tiền 1,5 tỷ đồng tại giấy nhận ngày 5/6/2018, Bình cam kết: "Công ty sẽ được bỏ phạt vi phạm xây dựng", nâng tổng số tiền đã nhận của ông C là 5 tỷ 50 triệu đồng.

Đợi mãi không thấy kết quả, ông C tìm hiểu mới vỡ lẽ từ khi nhận tiền (tháng 6/2016 đến tháng 6/2018), Bình không làm bất cứ việc gì, mà chỉ duy nhất một lần nộp hồ sơ vào Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (phiếu nhận ngày 31/5/2018), nhưng bị trả lại hồ sơ với yêu cầu bên nộp đơn phải liên hệ với Sở Xây dựng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý phần sai khác của căn nhà đối với mẫu nhà được duyệt đã được nêu tại quyết định xử phạt hành chính.

Thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM cho biết: Việc xin tồn tại công trình cũng như ra QSDĐ bao gồm 337,3m2 nằm ngoài, là không thể thực hiện vì dính "hành lang bảo vệ an toàn sông Sài Gòn".

Chưa hết, toàn bộ hồ sơ bị trả ra bao gồm cả bản chính QSDĐ bị Bình giữ hết, không trả lại cho khổ chủ. Ông C đã tố cáo Trần Thái Bình đến Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chưa khởi tố bị can

Sau khi xác minh, trong văn bản số 37/TB-PC03-Đ4 ngày 23/12/2019 gửi ông C, Cơ quan CSĐT thông báo đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Tháng 8/2020, qua Cơ quan điều tra ông C mới nhận lại được sổ đỏ của mình. Tuy nhiên, sau gần một năm khởi tố vụ án, vẫn chưa khởi tố bị can và số tiền hơn 5 tỷ đồng Bình đã nhận từ ông C vẫn chưa được trả lại.

Để tìm hiểu thông tin, ngày 12/10, phóng viên đã liên hệ với ông Bùi Xuân Thái – Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về An ninh, ma túy, kinh tế và chức vụ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được biết vụ án đã được khởi tố, hiện đang được công an tỉnh xử lý.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với Đại tá Nguyễn Huy Cương – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thì được biết vụ án trên đang trong quá trình củng cố chứng cứ để hoàn tất điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí.

PV cũng đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại được cho là của Trần Thái Bình, nhưng không được.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.