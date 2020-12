Tin vui: Gạo ST 25 của Việt Nam đạt giải nhì cuộc thi Gạo ngon Thế giới 2020

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 3/12, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - ông Đỗ Hà Nam, xác nhận gạo ST 25 của kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự (thuộc doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, tỉnh Sóc Trăng) vừa được công bố đạt giải nhì cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020.



Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về Thái Lan, giải ba là gạo của Campuchia.

Gạo ST 25 đại diện Việt Nam đi thi cuộc thi Gạo ngon thế giới 2020 tại Mỹ được trao giải nhì. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 - World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 12 được diễn ra tại Mỹ từ 1-3/12/2020.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và kết quả giải thưởng gạo ngon được công bố tại sự kiện này.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Lương Thực Việt Nam, cuộc thi năm nay tiếp tục quy tụ nhiều loại gạo nổi tiếng của các nước nhưng chỉ có 2 loại gạo được chọn vào vòng chung kết là ST 25 của Việt Nam và gạo của Thái Lan.

Tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm ngoái diễn ra tại Philippines, gạo ST 25 của kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự đã vượt mặt Thái Lan, được xướng tên là gạo ngon nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt được danh hiệu này trong cuộc thi tìm kiếm gạo ngon trên phạm vi toàn cầu.

Về quy trình tổ chức thi, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết thêm, 3 loại gạo ngon nhất của Việt Nam được gửi mẫu dự thi tại Mỹ. Các đầu bếp quốc tế tuyển chọn hạt gạo ngon nhất bằng quan sát, nếm thử hương vị sau khi đã được nấu chín.

Gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua (trái) được trao giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam hôm 3/11. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài ra, theo quy định, các đơn vị cũng phải gửi thông tin thuyết minh ngắn về giống gạo mang đi thi. Theo đó, ST 25 là giống lúa không cảm quang, chu kỳ sinh trưởng 95-105 ngày, có thể trồng 2 vụ mỗi năm. Đặc biệt, đây là giống thích nghi rộng, có thể phát triển tốt trên đất luân canh lúa - tôm nước lợ cũng như mùa đông lạnh trên cao nguyên.

Về chất lượng, ưu điểm của ST25 là mặt gạo trắng tự nhiên, cơm thơm mùi dứa, dẻo nên được người tiêu dùng không thích cơm quá mềm ưa chuộng.

Trước khi lên đường thi quốc tế, gạo ST 25 đã được trao giải nhất cuộc thi Gạo ngon Việt Nam do Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức hôm 3/11.

Giải nhì được trao cho gạo Thiên Vương của Tập đoàn Lộc Trời; giải ba thuộc về giống gạo của Viện Lúa ĐBSCL và Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Đồng Tháp).