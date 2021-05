Tin vui từ Hà Tĩnh: Tất cả F1 của 2 ca bệnh Covid-19 tại Thạch Hà âm tính lần 1

Lịch trình di chuyển dày đặc

Hai bệnh nhân bị mắc Covid-19 là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, H.Thạch Hà) và chị N.T.T. (32 tuổi, ngụ tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà). Cả 2 bệnh nhân này đều có lịch trình di chuyển dày đặc.



Cụ thể, bệnh nhân N.T.H là lao động tự do từ Campuchia về Việt Nam ngày 25/3, được đưa về khu cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Sau khi có kết quả dương tính với Covid - 19, chị H được cách ly, điều trị đến ngày 12/4. Đến ngày 25/4, kết thúc cách ly tập trung, đi xe taxi từ Tây Ninh lên thành phố Hồ Chí Minh chơi và thuê khách sạn ở quận Bình Thạnh (chị H không nhớ tên khách sạn), có đeo khẩu trang.

Ngày 27/4, chị H bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn (không nhớ tên) trên đường Yên Bái, TP Đà Nẵng có đeo khẩu trang.

Ngày 28/4, chị H bay từ Đà Nẵng về sân bay Vinh trên chuyến bay của hãng Bamboo Airways số hiệu QH2052 (cất cánh lúc 13h, đến sân bay Vinh lúc 14h10). Chị H được chị gái ra đón bằng xe riêng về nhà tại xóm Sâm Lộc ( xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà). Có khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái: NTT, địa chỉ xóm Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, Thạch Hà từ ngày 29/4/2021.

Ngày 1/5, chị H đi về nhà bố mẹ tại xóm 7 (xã Thạch Lạc, Thạch Hà) chỉ tiếp xúc với bố NVH và mẹ TTL và BTN. Sau đó về nhà chị gái tiếp tục thực hiện cách ly tại 1 phòng riêng, ngày 4/5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1,ngày 5/5 cho kết quả dương tính.

Sau khi Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca tái dương tính Covid-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với F1 và F2.

Còn bệnh nhân N.T.T. (32 tuổi, thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, H.Thạch Hà), xuất khẩu lao động tại Dubai.

Theo khai báo của bệnh nhân trước khi về Việt Nam khoảng 2 tuần, bệnh nhân đã được xét nghiệm lần 1 tại Dubai có kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó khoảng một tuần, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu lần 2 và có kết quả âm tính (bệnh nhân không nhớ rõ các mốc thời gian làm xét nghiệm).

Vào lúc 14 giờ ngày 13/4, bệnh nhân đi chuyến bay số hiệu (VN088) về Việt Nam, nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 13/04 (chuyến bay chậm 1 tiếng so với dự kiến). Sau đó, bệnh nhân làm thủ tục và được đưa đi cách ly tại khu C trường Quân sự thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi).

Trong quá trình cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần có kết quả âm tính với Covid-19.

Sau khi hết thời gian cách ly, vào khoảng 16 giờ ngày 30/4 bệnh nhân đi taxi (do khu cách ly gọi, chưa rõ thông tin) ra bến xe An Sương – TP.HCM để đi xe khách về Hà Tĩnh. Bệnh nhân đến bến xe An Sương vào lúc 19 giờ ngày 30/04 và thuê nhà nghỉ (Nhà nghỉ Minh Ngọc hoặc Ngọc Minh, phía bên phải cổng bến xe An Sương, theo như bệnh nhân khai).

Đến 4 giờ sáng ngày 1/5, bệnh nhân đi xe khách Thiện Phượng (BKS: 18D-02136), trên xe có 25 người gồm hành khách và nhà xe . Trưa ngày 1/5, xe dừng lại ăn trưa dọc đường tại Quán Hải Đăng (Phan Rí, Phan Thiết), và ăn tối tại Quán A Béo (Phú Mỹ, Bình Định).

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 2/5, xe về đến Hà Tĩnh, dừng cho bệnh nhân xuống ở Ngã Ba Giang, sau đó bệnh nhân lên xe taxi về nhà riêng (lái xe NHT, sinh năm 1985, ở thôn Phú Quý, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà). Còn xe khách Thiện Phượng tiếp tục di chuyển và có dừng ăn tại các điểm ăn sáng ở phở Đền Cua (Nghệ An), ăn trưa ở thị trấn Gôi (huyện Phụ Bản, Nam Định).

Các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thiết lập 15 điểm kiểm soát phòng dịch tại 2 thôn xuất hiện ca dương tính với Covid-19

Sau khi về nhà, khoảng thời gian từ 8 -9 giờ ngày 2/5, bệnh nhân chủ động ra Trạm Y tế xã Việt Tiến để khai báo y tế, trong quá trình di chuyển ra khai báo y tế, bệnh nhân không tiếp xúc với người khác. Khi đến Trạm Y tế, bệnh nhân có tiếp xúc với anh NDH (sinh năm 1994) là cán bộ Trạm Y tế xã Việt Tiến.

Sau thời gian về quê cách ly tại nhà, đến tối 5.5, chị H. và chị T. đều có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tất cả trường hợp F1 của hai bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1

Ngay trong đêm qua, sau khi xác định được 2 ca bệnh Covid-19, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức cách ly nghiêm ngặt và truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân. Tất cả 34 F1 của 2 bệnh nhân đã được lấy mẫu ngay trong đêm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 34 F1 của 2 ca bệnh đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.



Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, truy vết thêm các trường hợp có tiếp xúc để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Hiện 2 ca bệnh Covid-19 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và 34 trường hợp F1 được cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những lần tiếp theo.

Các trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Cũng trong ngày 6/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Thạch Hà.

Bí thư Hoàng Trung Dũng đã động viên và biểu dương cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành y tế và các lực lượng chức năng trong việc chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch ngay khi phát hiện 2 ca tái dương tính.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Thạch Hà chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước mắt, dừng các hoạt động không cần thiết để tập trung cho công tác chống dịch.

Ông Hoàng Trung Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền có sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng chống dịch và bà con nhân dân trên địa bàn và khẳng định tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực, điều kiện để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã thiết lập 15 chốt kiểm soát (Tượng Sơn 5 chốt, Việt Tiến 10 chốt), phong tỏa tại 2 khu vực có ca bệnh tái dương tính; tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực phong tỏa.