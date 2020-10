Tin xe (31/10): Lộ diện Honda SH350i 2021, Kia Morning gây sốc vì độ mất an toàn

Lộ diện Honda SH350i 2021

Theo video mới được Honda công bố thì Sh350i 2021 hoàn toàn mới sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào ngày 10/11. Sh350i 2021 có thiết kế và động cơ hoàn toàn mới mà theo nhiều chuyên gia sẽ dùng chung loại với Forza 350. Honda Forza mới ra mắt dùng động cơ eSP+ 4 van, xi-lanh đơn, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch. Công nghệ động cơ eSP+ giống SH tại Việt Nam giúp xe có khả năng vận hành ổn định nhờ tối ưu hiệu năng động cơ và đốt cháy nhiên liệu.

Ngoại hình của Honda SH350i 2021 cũng được thiết kế lại đem lại vẻ sang trọng và mềm mại hơn. Xe cũng sẽ được trang bị màn hình màn hình điện tử có khả năng kết nối Bluetooth đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android) để thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe, đồng thời khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe như tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, thông tin các sản phẩm mới, ...

VinFast Lux A2.0 có phiên bản Coupe mới

Dựa vào bản vẽ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu về thiết kế của một mẫu xe mới mang thương hiệu VinFast thì nhiều khả năng hãng này sẽ cho ra mắt VinFast Lux A2.0 có phiên bản Coupe. VinFast Lux A2.0 có phiên bản Coupe được thiết kế phần đầu xe dài, cặp đèn chiếu sáng 2 tầng đặc trưng cùng mặt ca-lăng được làm to hon. Tiếp tới, phần mui phía sau của mẫu xe này được thiết kế vát nhẹ xuống đuôi theo đúng phong cách xe Coupe 2 cửa. Ngoài ra, thiết kế đuôi xe và cụm đèn hậu vẫn mang ADN tổng thể hiện nay của VinFast.

Kia Morning gây sốc vì độ mất an toàn

Trong cuộc kiểm tra an toàn do Chương trình Đánh giá Xe Mới (NCAP) cho Châu Mỹ Latinh và Caribe tổ chức, Kia Picanto (hay còn được biết đến là Kia Morning ở nhiều thị trường, bao gồm Việt Nam) đã không đạt sao nào. Theo đó, va chạm trực diện (nhỏ và mạnh) và va chạm bên (nhỏ và mạnh), chiếc xe đạt 0% về khả năng bảo vệ người lớn trong xe, 29% đối với trẻ em trên xe và 51% đối với người đi bộ, các công nghệ hỗ trợ an toàn của xe đạt 7%.

Kết quả này khiến nhiều người sốc vì chiếc xe này gần như không có khả năng bảo vệ người ngồi trong. Kia Picanto chỉ được cung cấp túi khí dành cho tài xế, nhưng dù có lắp cả túi khí cho hành khách thì kết quả vẫn sẽ giống nhau.

Toyota Yaris Cross 2021 có giá từ 450 triệu đồng

Toyota sẽ chính thức mở bán mẫu xe Yaris Cross 2021 tại Australia từ ngày 2/11 với giá từ 19.200 USD (khoảng 450 triệu đồng). Yaris Cross 2021 là chiếc xe gia đình nhỏ gọn được trang bị chìa khóa thông minh, điều hòa không khí tự động, hệ thống thông tin giải trí có thể kết nối điện thoại, camera lùi...

Xe sở hữu động cơ xăng 3 xy-lanh 1.5L, sản sinh công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Động cơ này đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số CVT mô phỏng 10 cấp độ.