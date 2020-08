Tin xe (7/8): Mặc “đời sâu”, Honda SH 150i biển ngũ 5 có giá kỷ lục

Mặc "đời sâu", Honda SH 150i biển ngũ 5 có giá kỷ lục

Mới đây, một chiếc Honda SH 150i đời 2011 nhập Ý của dân chơi Long An đã "xô đổ" các kỷ lục về giá trị khi được "hét" giá tới 600 triệu đồng. Chiếc xe mang biển "ngũ quý 5" hiện thuộc sở hữu của anh Lê Tấn Phát (sinh năm 1990), hiện đang kinh doanh Internet ở thị trấn Thạnh Hóa, Long An.

Chiếc xe SH 150i nhập khẩu có biển ngũ 5 giá 600 triệu. Ảnh theo Vietnamnet.

Khi ấy, Honda SH 150i nhập Ý đời 2011 có giá tới 160 triệu đồng, trong khi phiên bản lắp ráp giá chỉ 80 triệu đồng. Theo chủ nhân, chiếc Honda SH 150i đã qua 2 đời chủ và hiện được định giá cao bởi ngoài biển số "siêu khủng", chiếc xe còn "zin" ở nhiều chi tiết.

Nissan Sunny giảm giá xả hàng

Dù liên tiếp được áp dụng ưu đãi giảm giá, Nissan Sunny vẫn có doanh số ì ạch, thấp nhất trong phân khúc sedan hạng B, 6 tháng đầu năm 2020. Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Oto Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 5 và tháng 6 của Nissan Sunny lần lượt là 46 và 55 xe.

Với nỗ lực giúp mẫu xe này "thoát ế", xả hàng tồn kho, Nissan tiếp tục áp dụng ưu đãi trên, tuy nhiên, trước những đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Honda City, thậm chí là KIA Soluto (có mức giá bán thấp hơn) thì cơ hội cho mẫu xe này bứt phá khá khó khăn.

Xe Nissan Sunny rất kén khách ở Việt Nam.

Hiện, Nissan Sunny đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản gồm, Sunny XV-Q 1.5L AT, Nissan Sunny XT-Q 1.5L AT và Nissan Sunny XL 1.5 MT với giá niêm yết từ 448 – 518 triệu đồng. Sau khi giảm giá, giá xe 3 phiên bản này còn từ 428 - 498 triệu đồng.

Ngoài ra, Nissan Sunny còn đang được giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị định 70 của Chính phủ, vì là xe lắp ráp trong nước.

Piaggio ra mắt Liberty One 2020 giá hấp dẫn

Piaggio Liberty One 2020 sẽ có mặt tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc trong tháng 8/2020 với giá bán được giữ nguyên 48,9 triệu đồng. Như vậy, với mức giá này Liberty One 2020 rẻ hơn đáng kể so với mẫu Honda SH Mode 2020 mới ra mắt (giá từ 53,89-58,99 triệu đồng) hay Yamaha Grande (giá 49,5 triệu đồng).

Liberty One 2020 cạnh tranh với Honda SH Mode

Liberty One 2020 vẫn duy trì những đặc điểm thiết kế nổi bật của dòng xe Piaggio Liberty, với phong cách năng động kết hợp hài hòa cùng đường nét tinh tế đậm chất Ý, làm tăng độ linh hoạt và tiện dụng của xe.

Xe Ford đời 1973 cũ hỏng nát vẫn có giá 5 tỷ

Chiếc Ford Falcon XA GT RPO 83 đời 1973 này có biệt danh là "Xe gà" (Chicken Coupe), vì đã bị bỏ hoang suốt từ năm 1988 tới nay trong một nhà kho, làm chỗ trú ngụ của gà và chim.

Đó là chiếc Ford Falcon XA GT RPO 83 đời 1973 vừa lập kỷ lục 309.909 AUD tại một phiên bán đấu giá Grays Online, tương đương gần 220.000 USD theo tỷ giá hiện tại (gần 5,1 tỷ đồng).

Chiếc xe Ford hỏng nát.

Mức giá trên thực sự là một kỳ tích, vì một chiếc Ford Falcon cùng năm (đời 1973) còn chạy tốt cũng chỉ có giá khoảng 180.000 USD.

Nga sắp sản xuất oto điện chạy được 500km

Sau những trì hoãn liên quan tới dịch Covid-19, ôtô điện đầu tiên của Nga, tên Zetta, có kế hoạch được sản xuất từ cuối 2020, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết.

Zetta là ôtô hoàn toàn chạy điện đầu tiên của Nga dự kiến bán ra thị trường. Theo truyền thông địa phương, mức giá sẽ thuộc hàng rẻ nhất, khoảng 6.000 USD. Xe có thể chạy được 200 km mỗi lần sạc đối với bản thấp cấp nhất và đến 560 km ở các bản cao cấp hơn.