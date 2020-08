Xe Mitsubishi Xpander “khuynh đảo” thị trường Việt Nam: 2 năm bán 3 vạn xe

Mitsubishi Xpander là mẫu xe Crossover MPV chiến lược của Mitsubishi Motors. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017, Xpander đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc tại Indonesia và các thị trường khác với hơn 250 nghìn xe được bán ra.

Xpander có doanh số cực khủng ở thị trường Việt.

Không chỉ là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc MPV, Xpander còn được xem là mẫu xe thành công khi liên tiếp được vinh danh tại với các giải thưởng quan trọng từ các tạp chí uy tín về xe tại Philippines và Indonesia như: Mẫu xe của năm; Mẫu xe MPV có thiết kế xuất sắc nhất; Mẫu xe MPV cỡ nhỏ tốt nhất.

Tại Việt Nam, Xpander cũng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công.

Doanh số ấn tượng của Mitsubishi Xpander tiếp tục làm cho các đối thủ trong cùng phân khúc xe đa dụng 7 chỗ phải "tâm phục khẩu phục". Đặc biệt khiến Toyota Innova bật khỏi vị trí số 1 tưởng như kiên cố ở phân khúc này, điều tưởng chừng như không hề dễ.

Điều này được thể hiện qua vị trí thuộc top 10 mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc MPV tại Việt Nam năm 2019 và tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 năm giới thiệu, gần 30.000 xe đã được bàn giao đến tay khách hàng.

Nhằm tăng cường bổ sung thêm nguồn cung cấp xe đến khách hàng, Mitsibishi Việt Nam (MMV) cũng mới tiến hành lắp ráp trong nước mẫu xe Xpander 2020 phiên bản AT. Với việc lắp ráp Xpander AT, MMV hiện đang phân phối 3 phiên bản Xpander bao gồm: Xpander AT nhập khẩu (CBU), Xpander MT nhập khẩu (CBU) và Xpander AT lắp ráp trong nước (CKD) cùng 4 màu sắc tùy chọn.

Khoang lái rộng rãi thoải mái.

Mitsubishi Xpander phiên bản lắp ráp trong nước sở hữu chất lượng, kiểu dáng thiết kế, thông số kỹ thuật và trang bị tương đồng xe nhập khẩu từ Indonesia. Xpander được người dùng đánh giá cao về phong cách hiện đại, nhiều tiện ích đáng giá, khả năng vận hành êm ái, an toàn tối ưu và cách âm vượt trội trong phân khúc.

Theo ghi nhận, điểm mà khách hàng thích nhất trên Xpander 2020 đó chính là phần nội thất vô cùng tiện dụng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc Xpander 2020 khá gọn gàng nhưng xe lại sở hữu một khoang cabin vô cùng rộng rãi, điều này được chứng minh khi một khách hàng có chiều cao 1,8m ngồi vẫn thấy thoải mái.

Đặc biệt ở thế mới, Xpander 2020 được thiết kế mới với nhiều nâng cấp đáng giá như: Ghế bọc da đen cao cấp cùng họa tiết trang trí vân carbon trên táp bi cửa tạo cảm giác sang trọng, hiện đại trong khoang nội thất. Cùng với đó là Hệ thống giải trí mới với màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay.

Mitsubishi Xpander 2020 cũng được nâng cấp về ngoại thất góp phần tạo nên tổng thể ấn tượng, thể thao và hiện đại hơn. Xpander mới mang lại cảm giác góc cạnh, khỏe khoắn, năng động với mặt ca-lăng thiết kế mới – được cách điệu tinh tế cho cảm giác mạnh mẽ, thể thao.

Xe được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn trên X gồm 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi. Lượng trang bị vừa đủ cho một mẫu xe quanh tầm giá 600 triệu.