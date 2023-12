Tình báo Anh phát hiện Nga cao tay làm điều này để Ukraine bó tay trước các cuộc tấn công ban đêm

Nga phóng Shaheds khắp Ukraine gần như mỗi đêm. Ảnh NV

Theo tình báo Anh, Nga đang sơn một số máy bay không người lái tấn công của mình màu đen để khó bị phát hiện vào ban đêm.



Trong một bản cập nhật tình báo ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số máy bay không người lái của Nga đã được sơn màu đen.

Điều này "làm cho việc xác định trực quan các máy bay không người lái đang đến vào ban đêm trở nên khó khăn hơn", báo cáo cho biết.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ihnat cho biết, trong tháng này rằng Nga đã bắt đầu sơn một số máy bay không người lái màu đen để khó bị phát hiện và bắn hạ hơn.

Ông cũng nói rằng họ đang sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon hơn trong máy bay không người lái của mình, mà theo ông là "vật liệu hấp thụ tín hiệu radar".

Theo The New Voice of Ukraine, ông Ihnat đang bình luận về những hình ảnh được Vệ binh Quốc gia Ukraine chia sẻ cho thấy các máy bay không người lái của Nga được cho là đã bị bắn rơi trong cuộc tấn công vào Kiev ngày 25/11.

Những chiếc máy bay không người lái dường như được sơn màu đen.

Những người lính chiến đấu ở Ukraine nói với Business Insider rằng rất nhiều cuộc giao tranh diễn ra vào ban đêm, bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái và chiến thuật của cả hai bên đều thay đổi để có thể tránh bị phát hiện.

Nga cũng đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái trong nước, điều mà các chuyên gia cho rằng có thể mang lại lợi thế lớn cho nước này trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang ngày càng sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều "trong các cuộc đột kích lớn nhằm nỗ lực áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine".

Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm rằng Ukraine "tiếp tục vô hiệu hóa thành công phần lớn vũ khí được đưa tới".