Tình báo quân đội Ukraine nói điều bất ngờ về dự án 'hộp đen' bí mật của Nga

Lãnh đạo cơ quan tình báo GUR Kirill Budanov. Ảnh NV

Các chi tiết của dự án đang được giữ bí mật, theo hãng tin The New Voice of Ukraine.

"Do tính chất bí mật của nó, tôi không thể tiết lộ chi tiết về dự án chung này, nhưng nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến trường", lãnh đạo cơ quan tình báo GUR Kirill Budanov cho biết.

"Theo ước tính của chúng tôi, dự án mà chúng tôi gọi là 'Hộp đen', đã gây thiệt hại hàng triệu đô la cho Nga chỉ trong tháng 10. Cùng với những người bảo trợ của chúng tôi và những người Ukraine khác quan tâm, chúng tôi tiếp tục cản trở khả năng chiến đấu của kẻ thù", Kirill Budanov cho biết thêm.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công táo bạo vào Hạm đội Biển Đen của Nga vào ngày 29/10, trong đó sử dụng máy bay không người lái trên biển được điều khiển từ xa chưa được xác định để tấn công tàu chiến Nga. Hai con tàu được cho là đã bị hư hại trong vụ tấn công, đoạn video được quay từ máy bay không người lái, sau đó được lan truyền trên mạng xã hội.



Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 11/11, trên nền tảng gây quỹ UNITED24 đã phát động một chiến dịch quyên góp tiền để xây dựng hạm đội máy bay không người lái hải quân đầu tiên trên thế giới.