Máy bay không người lái Ukraine truy tìm binh lính Triều Tiên ở vùng Kursk. Ảnh chụp màn hình video lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo cơ quan này, các đơn vị của Triều Tiên bắt đầu thiết lập thêm các trạm quan sát để phát hiện máy bay không người lái của lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine.



Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, trước cuộc tấn công, quân đội Triều Tiên ở tuyến đầu thành lập một nhóm gồm 20-30 binh sĩ, với tối đa 6 binh sĩ di chuyển đến khu vực tập trung theo từng nhóm nhỏ. Quân đội Triều Tiên sử dụng băng dính đỏ để đảm bảo nhận dạng ở tiền tuyến.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, việc quân đội Triều Tiên liên tục tham gia các đơn vị tấn công ở tỉnh Kursk chứng tỏ rằng Moscow không muốn làm chậm tốc độ của các hoạt động tấn công.

Vào ngày 16 /12, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị Triều Tiên đã chịu tổn thất đáng kể vào ngày 14-15/12 gần các làng Plekhovo, Vorobzha và Martynovka ở tỉnh Kursk - ít nhất 30 binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương. Vào ngày 17/12, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine đã đăng một đoạn video cho thấy hoạt động chiến đấu của họ nhằm vào quân đội Triều Tiên tại Kursk của Nga. Theo nguồn tin này, 50 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong ba ngày. The Economist phát hiện ra rằng tính đến giữa tháng 12 – bốn tháng rưỡi sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào Kursk, Ukraine đã mất một nửa lãnh thổ trước đây do họ kiểm soát, hiện tại mỗi đơn vị của Lực lượng vũ trang đã chuyển sang thế phòng thủ. Tình hình trở nên phức tạp do điều kiện thời tiết và pháo kích liên tục.