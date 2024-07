Tình dục tại Olympic là "chuyện nhỏ": Cách VĐV giải toả áp lực thi đấu

Olympic 2024 đã chính thức khởi động, thu hút hàng ngàn VĐV từ khắp nơi trên thế giới đến thủ đô nước Pháp. Họ đến với hy vọng giành được HCV và mang lại niềm tự hào cho quốc gia. Nhưng không chỉ có các cuộc tranh tài kịch tính trên sân đấu, mà ở Làng Olympic, không khí cũng nóng không kém với những cuộc vui ngoài lề.

Bên cạnh bầu không khí sôi động tại các SVĐ, Làng Olympic cũng là nơi diễn ra những hoạt động không kém phần cuồng nhiệt. Các VĐV từ khắp nơi trên thế giới cùng tụ họp, sống chung trong suốt thời gian diễn ra Olympic. Điều này tạo nên một môi trường độc đáo, nơi mà sự cạnh tranh không chỉ diễn ra trên sân đấu mà còn trong các mối quan hệ cá nhân.

Với câu nói phổ biến "Chuyện gì xảy ra trong làng, ở lại trong làng," các VĐV tìm cách giải tỏa căng thẳng sau những giờ thi đấu căng thẳng. Sự kết hợp giữa thể lực đỉnh cao, adrenaline và sự hiện diện của nhiều người hấp dẫn đã tạo nên một môi trường đầy cám dỗ.

"Cơn lốc" tình dục tại Olympic: VĐV tìm cách giải toả áp lực thi đấu

Hai tuyển thủ Ca nô Slalom người Brazil Pedro Goncalves và Ingrid Oliveira gặp rắc rối vì... ngủ với nhau khing tham gia Olympic. Ảnh: The Sun.

Một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn cho các VĐV là việc phát miễn phí bao cao su. Năm nay, hơn 300.000 bao cao su sẽ được phát tại Làng Olympic. Bao gồm 200.000 bao cao su nam, 20.000 bao cao su nữ và 10.000 đê cao su nha khoa, tất cả đều được chuẩn bị để đảm bảo an toàn tình dục cho các VĐV. Đây là một phần trong nỗ lực của ban tổ chức nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả các VĐV tham gia.



Mặc dù có tin đồn rằng những chiếc giường "chống tình dục" làm từ bìa cứng được thiết kế để ngăn chặn các hoạt động ngoài lề trong thời gian thi đấu, nhưng thực tế là lệnh cấm thân mật tại Olympic Tokyo 2020 đã được dỡ bỏ cho Olympic Paris 2024. Điều này có thể làm cho năm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Những gì diễn ra sau hậu trường tại Làng Olympic thường là những bí mật được giữ kín. Tuy nhiên, nhiều cựu VĐV đã chia sẻ những câu chuyện thú vị về những gì đã diễn ra trong các kỳ Olympic trước đây. Với việc năm nay là lần đầu tiên các hạn chế về Covid được hoàn toàn dỡ bỏ và sự kiện được tổ chức tại "thành phố tình yêu," không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây sẽ là một kỳ Olympic đầy cuồng nhiệt.



Cựu VĐV nhảy xa người Đức, Susen Tiedtke, đã từng thi đấu tại hai kỳ Olympic, chia sẻ với Bild rằng chuyện tình dục tại Olympic là điều "không thể tránh khỏi." Giải thích lý do, cô nói: "Các VĐV đang ở đỉnh cao thể lực tại đó. Khi thi đấu kết thúc, họ muốn giải phóng năng lượng".

Chuyên gia hẹn hò Jacob Lucas cũng cho rằng việc được bao quanh bởi nhiều người có hình thể tuyệt vời sẽ kích thích những tưởng tượng và ham muốn tình dục, trong khi lượng pheromone tăng cao trong không khí sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục của các VĐV.

Usain Bolt ngủ với một nữ sinh viên khi còn ở Làng Olympic tại Thế vận hội năm 2016. Ảnh: The Sun

Tại cùng sự kiện, vua chạy nước rút Usain Bolt đã tán tỉnh sinh viên người Brazil, Jady Duarte, sau đó lén đưa cô vào Làng Olympic dưới mũi của lực lượng an ninh. Jady sau đó tiết lộ mọi thứ, bao gồm cả việc cô bị cuốn hút bởi một điệu nhảy khỏa thân theo bài hát "Work" của Rihanna trước khi làm tình trên chiếc giường đơn của anh.



Jady kể lại: "Usain là một nhà vô địch Olympic trong phòng ngủ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có gì đó đặc biệt. Nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy thu hút phụ nữ nhanh như cách anh ấy giành HCV".

Dường như ai cũng tham gia vào các cuộc vui này. Nói về trải nghiệm của mình sau Olympic Sydney 2000, VĐV bắn súng người Mỹ Josh Lakatos kể lại một đêm hoang dại: "Thề có Chúa, toàn bộ đội tiếp sức 4x100 nữ của một quốc gia đi ra khỏi phòng của họ, theo sau là các chàng trai từ phía chúng tôi. Tôi giống như đang điều hành một nhà thổ hợp pháp trong Làng Olympic! Tôi chưa từng chứng kiến sự phóng túng như vậy trong đời".



VĐV nhảy xa giành HCV Olympic Greg Ruthford nhận được nhiều lời đề nghị... khiếm nhã. Ảnh: The Sun.

Greg Rutherford, VĐV nhảy xa của Anh, cũng ngạc nhiên bởi những chiều trò tình dục diễn ra tại các sự kiện thể thao lớn, trong tự truyện của mình, anh viết: "Tôi bị choáng ngợp bởi số lượng người say xỉn và những cuộc vui trong phòng ngủ diễn ra. Trong bầu không khí sốt sắng của Olympic London 2012, ai cũng muốn có mối liên hệ với một người giành HCV cho nước Anh. Qua đêm, lượng người theo dõi Twitter của tôi tăng lên đáng kể... và đột nhiên tôi nhận được nhiều lời đề nghị tình dục. Và không chỉ là phụ nữ trẻ - dường như tôi cũng nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người hâm mộ đồng tính, điều này thật sự rất đáng tự hào".

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi các quan chức tại mỗi kỳ Thế Vận Hội muốn khuyến khích tình dục an toàn. Kể từ những năm 1980, bao cao su đã được phát miễn phí vào đầu mỗi kỳ Olympic để đảm bảo rằng các VĐV an toàn khi họ quan hệ tình dục, dù tổ chức vẫn không khuyến khích việc này. Năm nay, khoảng 300.000 bao cao su sẽ có sẵn trong Làng Olympic - đủ để mỗi người có gần hai cái mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra Olympic. Bao gồm 200.000 bao cao su nam, 20.000 bao cao su nữ. Họ cũng sẽ có nhiều trung tâm kiểm tra sức khỏe tình dục cho các vận động viên.



Những gì diễn ra tại Làng Olympic thực sự là một phần của câu chuyện Olympic mà ít ai biết đến. Với sự kết hợp của các yếu tố như thể lực đỉnh cao, lượng pheromone hấp dẫn bạn tình cao, và áp lực của thi đấu, không ngạc nhiên khi các VĐV tìm cách giải tỏa căng thẳng và tận hưởng thời gian của họ. Và với Olympic Paris 2024, mọi thứ hứa hẹn sẽ còn sôi động hơn nữa.