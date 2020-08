"Tình một đêm" với nữ y tá, người đàn ông thiếu thốn tình cảm gặp "quả đắng"

Hồ Thị Thu Hằng tại trụ sở công an.

Ngày 26/8, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Thị Thu Hằng (1990, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ nhận được trình báo của một người đàn ông quốc tịch Ý về việc vừa bị bạn gái mới quen trộm hết tài sản. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Hồ Thị Thu Hằng là nghi phạm gây án nên đã tạm giữ hình sự cô gái này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hằng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, người phụ nữ này từng có thời gian là y tá cho một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội nhưng đã phải nghỉ việc vì dịch Covid-19. Suốt thời gian này, Hằng đã lên mạng xã hội làm quen với nhiều người bạn là người nước ngoài.

Khi biết người đàn ông quốc tịch Ý có điều kiện kinh tế nhưng thiếu thốn tình cảm, Hằng đã hẹn bạn trai lên thăm nhà ở phường Quảng An. Tại đây, Hằng nhận lời ngủ lại nhà bạn trai. Sau khi ân ái, chờ lúc bạn trai mới quen ngủ say, Hằng đã "cuỗm" sạch tài sản rồi bỏ đi.

Số tài sản Hằng lấy đi gồm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Macbook Air, 2 túi xách và 4 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Số tài sản lấy được, Hằng đã tẩu tán, bán được 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.