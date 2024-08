Tỉnh Thái Bình quyết định hỗ trợ nông dân 500.000 đồng/ha nếu diện tích 6 loại cây tăng so với năm 2023

Chủng loại cây trồng được tỉnh Thái Bình hỗ trợ theo quyết định mở rộng hơn so với năm 2023, gồm: ngô, khoai tây, đậu tương, khoai lang, bí xanh, bí ngô.

Các huyện, thành phố có diện tích sản xuất các cây trồng vụ đông năm 2024 cao hơn diện tích các cây này tương ứng ở vụ đông năm 2023 theo số liệu của Cục Thống kê được hỗ trợ 500.000 đồng/ha.

Đối tượng được hỗ trợ gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích sản xuất cây vụ đông năm 2024 (loại cây trồng được hỗ trợ theo quy định) được UBND huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch sản xuất và thuộc đối tượng hỗ trợ theo cơ chế hỗ trợ của UBND cấp huyện.

Phương thức hỗ trợ sau đầu tư, UBND cấp huyện sử dụng kinh phí để hỗ trợ phát triển các cây trồng được hỗ trợ tại địa phương trong vụ đông năm 2024 theo cơ chế hỗ trợ do UBND cấp huyện phê duyệt.

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ, các địa phương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cấp huyện, xã tổ chức triển khai thực hiện theo cơ chế, chính sách riêng của địa phương.

Nông dân Thái Bình kiểm tra chất lượng khoai tây giống.

Những năm gần đây, tỉnh Thái Bình có nhiều chính sách khuyến khích nông dân phát triển cây vụ đông. Đơn cử như vụ đông năm 2023, tỉnh Thái Bình phát động các địa phương đẩy mạnh giải pháp mở rộng diện tích trồng cây vụ đông.

Theo đó, diện tích cây màu vụ đông phấn đấu đạt 38.500 ha trở lên nhằm bù đắp diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn và đảm bảo tăng 1.500 ha so với Kế hoạch sản xuất năm 2023. Trong đó, diện tích cây vụ đông ưa ấm phấn đấu trồng 19.300 ha trở lên, gồm: Ngô 5.100 ha, tăng 200 ha; ớt 1.000 ha, tăng 100 ha; dưa bí 5.500 ha, tăng 400 ha; đậu đỗ các loại 1.200 ha… Diện tích cây vụ đông ưa lạnh phấn đấu trồng 19.200 ha, trong đó khoai tây đạt 4.120 ha, tăng 620 ha. Thái Bình phấn đấu giá trị sản xuất cây vụ Đông năm 2023 - 2024 đạt 3.400 tỷ đồng trở lên, tăng 2% so với vụ Đông năm 2022 – 2023.

Để hỗ trợ người nông dân mở rộng và phát triển cây vụ đông, năm 2023 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định 2198 về việc phân bổ hơn 10 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh để cấp cho nông dân các huyện, thành phố sản xuất vụ đông năm 2023 khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra; Quyết định 2199 của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí để mở rộng diện tích sản xuất cây khoai tây vụ đông 2023. Theo đó, hỗ trợ 12,4 tỷ đồng để mở rộng diện tích sản xuất cây khoai tây vụ đông 2023 tại các địa phương trong tỉnh.