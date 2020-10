Tình tiết khó tin vụ nữ nghi can cướp 2 tỷ tại ngân hàng Techcombank

Người phụ nữ cướp 2,1 tỷ đồng trong 5 phút

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, thuộc ngân hàng Techcombank (số 98A đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú), cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đang tập trung lấy lời khai của nghi can Phùng Thị Thắng (SN 1996, quê Bắc Giang, tạm trú quận Tân Phú) để làm rõ về động cơ, hành vi phạm tội.

Công an đã làm rõ về diễn biến thời điểm vụ cướp xảy ra và camera an ninh của ngân hàng cũng ghi nhận chi tiết.

Theo thông tin chính thức từ Công an TP.HCM, khoảng 12h30 trưa 10/10, phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký đang chuẩn bị đóng cửa và không còn khách hàng giao dịch. Lúc này, 1 người phụ nữ, sau này xác định là đối tượng Phùng Thị Thắng, bước xuống từ taxi ngay trước ngân hàng và đi vào.

Nghi can Phùng Thị Thắng thực hiện vụ cướp nhanh gọn trong 5 phút, đã lấy đi 2,1 tỷ đồng

Đối tượng Thắng mặc áo dài tay, đội nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt, đeo kính đen và túi xách.

Tại cửa, Thắng bị bảo vệ chặn lại, thông báo ngân hàng đã hết giờ làm việc, không tiếp nhận khách. Nhưng người phụ nữ nói là vào lấy đồ rồi quay ra ngay.

Vừa bước vào, Thắng liền đặt túi xách xuống bàn giao dịch, hô to là có bom, tất cả đứng 1 góc và yêu cầu giao dịch viên gom tiền bỏ vào túi xách. Ngay sau đó, đối tượng Thắng còn đổ xăng lên bàn, rút khò lửa từ trong túi xách ra trong tư thế sẵn sàng phóng hỏa.

Trước sự uy hiếp này, nhân viên ngân hàng đã gom tiền bỏ vào ba lô theo yêu cầu đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng nữ ôm ba lô chạy ra ngoài. Đối tượng còn dùng dây cột cửa ngân hàng rồi leo lên taxi để tẩu thoát.

Hiện trường phong toả và dùng đến công binh quân đội vì nghi kẻ cướp có dùng vật liệu nổ nhưng cuối cùng xác định chỉ là những bình gas giả mìn

Hiện trường vụ cướp được xác định xảy ra chừng 5 phút. Đến khi bảo vệ, nhân viên ngân hàng thoát ra ngoài thì đối tượng đã lên taxi tẩu thoát. Người dân xung quanh cũng không hề hay biết chuyện gì xảy ra đến khi phía ngân hàng nhốn nháo, la lên là cướp.

Lời khai của nữ nghi can

Ngay khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an quận Tân Phú khẩn trương điều tra truy xét. Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Công an quận đánh giá tình hình, chỉ đạo điều tra. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng vào cuộc tham gia phối hợp phá án.

Vì ban đầu chưa rõ những hung khí, vũ khí mà đối tượng nữ sử dụng gây án, tình nghi là vật liệu nổ nên công an phong tỏa hiện trường trên diện rộng xung quanh ngân hàng. Lực lượng công binh của quân đội cũng được điều động đến hiện trường để rà soát kỹ lưỡng.

Dọc đường tẩu thoát, nghi can Phùng Thị Thắng vào 3 trung tâm thương mại để thay đổi nhân dạng

Tuy nhiên, lực lượng tại hiện trường nhanh chóng xác định các vật mà đối tượng mang đến không phải là chất nổ tự chế nguy hiểm, mà chỉ có 5 bình gas mini quấn băng keo giả làm mìn, dây đèn nháy, chai xăng, dụng cụ khò lửa…

Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh trong ngân hàng, phía trước và xung quanh nhanh chóng xác làm rõ một số tình tiết quan trọng. Đối tượng che mặt kín nhưng bước đầu đã phác họa được hình dáng.

Theo lực lượng công an, tình tiết đặc biệt khó tin, chưa từng thấy đối tượng sử dụng taxi làm phượng tiện di chuyển gây án. Bởi, taxi không thể nào di chuyển nhanh trên đường TP.HCM để dễ dàng tẩu thoát và đồng thời dấu vết, đường đi của taxi rất dễ xác định thông qua hệ thống tổng đài của hãng.

Từ hình ảnh camera, công an xác định, đây là chiếc taxi 7 chỗ của hãng Vinasun, BKS cũng được ghi nhận rõ ràng. Đối tượng di chuyển bằng taxi trên đến trước ngân hàng, xuống xe và yêu cầu tài xế dừng, chờ sẵn phía trước. Sau khi gây án, đối tượng lại leo lên taxi, yêu cầu tài xế chở đi.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, công an bắt giữ được nghi phạm Phùng Thị Thắng cùng với tang vật là số tiền vừa cướp được, tại 1 siêu thị trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình.

Di chuyển bằng taxi đi cướp ngân hàng là chuyện hi hữu, tuy nhiên nghi can Phùng Thị Thắng có tính toán cực kỳ tinh vi, kỹ lưỡng

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, do nợ nần vài trăm triệu đồng nên nghĩ đến chuyện đi cướp để trả nợ. Thắng khai, bản thân chỉ muốn cướp được khoản tiền để trả nợ chứ không ngờ lại nhiều như thế.

Ngày 8/10, Thắng mua các bình gas để thiết kế là mìn giả và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết. Thắng được cho là tính toán tinh vi, táo tợn. Khi vào ngân hàng đã tỏ ra bình tĩnh để đe doạ, gom các nhân viên, bảo vệ ngân hàng lại để dùng mìn giả, xăng uy hiếp.

Nghi can tham gia dự thi trong một chương trình game show

Đáng nói, dọc đường tẩu thoát, Thắng di chuyển qua 3 siêu thị, trung tâm thương mại nhằm thay đồ để thay đổi nhân dạng, thay tóc giả. Những lần như thế, Thắng đều di chuyển bằng những chiếc taxi khác nhau.

Được biết, Thắng là nhân viên môi giới bất động sản. Trước đây, Thắng từng mơ làm diễn viên hài, từng tham gia chương trình games show hài trên truyền hình.

Vụ cướp nói trên có những tình tiết khó tin. Dù sử dụng taxi làm phương tiện di chuyển khi gây án, nhưng đối tượng Phùng Thị Thắng tẩu thoát, bỏ trốn và sau thời gian khá dài, là 150 phút mới bị tóm, cũng được coi là chuyện hi hữu.