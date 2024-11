Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, phụ xe khách tử vong, tài xế nhập viện

Phụ xe chết trong xe

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 21/11 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn km6 qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Vào thời điểm trên, khách biển số 50H-230.74, do tài xế Hồ Duy Thoảng (1984, thường trú tại thôn Thạnh Phú, xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên điều khiển theo hướng Bắc - Nam) đã va cham vào đuôi xe bồn mang biển số 60C-344.62 kéo theo sơ mi rơ moóc xi téc biển số 60R-027.05, do tài xế Phạm Đăng Trường( SN 4/4/1982) HKTT: ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Hậu quả 1 người chết là phụ xe ô tô khách 50H-230.74 (Nguyễn Văn Trọng, SN 1984, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên). Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận).

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ TNGT khiến phụ xe tử vong. Ảnh: DP

Những hành khách trên xe cho biết, sau va chạm, xe khách loạng choạng, lao về phía trước một đoạn rồi mới dừng lại, rất may không bị lật. Hành khách la hét, đập kính để thoát ra ngoài ngay sau đó.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT ( Bộ Công an)khi tuần lưu phát hiện vụ việc đã nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, phân làn điều tiết giao thông, không xảy ra ùn tắc và thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận phối hợp điều tra giải quyết.

CLip: Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ TNGT khiến phụ xe tử vong. Nguồn: DP

Tài xế nhập viện, chưa kiểm tra nồng độ cồn

Cơ quan chức năng đã điều 3 xe cứu thương đã đến hiện trường đưa một số hành khách đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn theo thẩm quyền.

Xe khách tại hiện trường. Ảnh: HA

Xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường cẩu khung xe khách để đưa thi thể phụ xe khách bị kẹt trong xe ra ngoài ra ngoài để khám nghiệm tử thi để điều trà làm rõ theo quy định pháp luật…

Lực lượng chứng năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe đầu kéo kết quả không vi phạm. Riêng tài xế xe khách đã được đưa đi cấp cứu nên chưa kiểm tra nồng độ cồn.

