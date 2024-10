Theo trung tá Hoàng Xuân Ân, khoảng 2h44 phút rạng sáng 11/10, tại km 70+500 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (hướng Khánh Hòa đi TP.HCM) tổ CSGT số 8 - đội 6 - phòng 6, Cục cảnh sát giao thông đang TTKS đảm bảo TTATGT trên tuyến thì bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông có biểu hiện không bình thường đi bộ ngược chiều đường từ hướng TP.HCM về Bình Thuận.

Tổ công tác đã bàn giao người đàn ông này cho công an xã Suối Kiết và đại diện là Chủ tịch hội Phụ nữ xã Suối Kiết huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Ảnh: PV

Lúc này người đàn ông đang đi ở làn giữa dải phân cách (đoạn đường cho chạy với tốc độ 120km/h) và nhiều xe đang lưu thông rất nguy hiểm.

Ngay sau đó, tổ CSGT số 8 đã kịp thời đảm bảo an toàn đưa người đàn ông vào làn dừng xe khẩn cấp. Qua kiểm tra sơ bộ thấy người này bất thường nên tổ CSGT liên hệ với công an xã Suối Kiết và công an huyện Tánh Linh( Bình Thuận) xác minh nhân thân.

CLIP: Giữa đêm khuya, CSGT bất ngờ phát hiện người đàn ông đi bộ ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Ngay trong đêm, tổ công tác đã bàn giao người đàn ông này cho công an xã Suối Kiết và đại diện là Chủ tịch hội Phụ nữ xã Suối Kiết huyện Tánh Linh(Bình Thuận).

Theo trung tá Hoàng Xuân Ân, qua làm việc với công an xã Suối Kiết thì được biết người đàn ông này tên là Điểu Được (người dân tộc thiểu số SN 1962) ở thôn 4, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Bố, mẹ và vợ ông Được đã chết và hiện đang sinh sống cùng người con trai và ông này có bị bệnh lý và biểu hiện không bình thường về tâm thần...