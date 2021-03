Tổ chức cho 27 người Trung Quốc ở ‘chui’ trong khách sạn thu lợi bất chính hơn 90 triệu đồng

Theo nội dung cáo trạng, ngày 20/11/2019, Cao Nguyễn Hồng Loan nhờ chị Lê Thị Ly Ly (SN 1994, trú thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đứng tên ký hợp đồng thuê khách sạn East Sea tại 55-57 đường Loseby (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trang Hiếu (P.An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Đình Luyển làm giám đốc. Đồng thời, Loan mở nhà hàng Hạ Môn tại khách sạn East Sea để hoạt động kinh doanh ăn uống; mở 1 tiệm massage tên Mộng Spa tại số 2 Dương Tự Minh (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và thuê chị Thái Thị Ngọc Ánh (SN 1995, tạm trú tại P.Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm quản lý.



Vì tình hình kinh doanh khách sạn East Sea gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên trong thời gian từ ngày 29/6/2020 đến ngày 17/7/2020, Loan đã cùng với Wu Yong Can tổ chức cho 19 người Trung Quốc và riêng Loan tự tổ chức cho 8 người Trung Quốc khác đến ở trái phép tại khách sạn East Sea, thu lợi bất chính với tổng số tiền 92,9 triệu đồng.

Bị cáo Cao Nguyễn Hồng Loan và Wu Yong Can tại tòa.

Đối với nhóm 19 người người Trung Quốc do Loan và Wu Yong Can tổ chức ở lại, khoảng tháng 6/2020, Wu Yong Can nhập cảnh Việt Nam trái phép và đến Đà Nẵng ở cùng Gao Liang Gu (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc). Quá trình sinh sống tại Đà Nẵng, Wu Yong Can thường xuyên đến nhà hàng Hạ Môn ăn uống nên quen biết với Loan và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Thái Thị Ngọc Ánh (là nhân viên của Loan).

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến ngày 11/7/2020, Gao Liang Gu đã thông qua 2 đối tượng không rõ lai lịch có tài khoản Wechat là "Động" và "Đại Soái" tổ chức cho 19 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và di chuyển đến nhiều địa điểm không xác định tại Đà Nẵng để đánh bạc cho Gao Liang Gu.

Đến tối 11/7/2020, khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra lưu trú người nước ngoài trên địa bàn TP.Đà Nẵng, thì Gao Liang Gu được Wu Yong Can giới thiệu khách sạn East Sea có thể cho lưu trú mà không cần có giấy tờ hợp pháp.



Wu Yong Can sử dụng tài khoản mạng Wechat liên hệ với Loan hỏi thuê 7 phòng cho số người Trung Quốc trên ở lại với giá 700 ngàn đồng/ngày/phòng.

Sau khi Loan đồng ý, thì Wu Yong Can và Gao Liang Gu đến khách sạn East Sea, thỏa thuận với Loan thuê 4 phòng cho 11 người đến khách sạn trước, Gao Liang Gu trả cho Loan 2,8 triệu đồng, còn 8 người đến sau trong đó có Wu Pei Qiang (SN 1990) được Gao Liang Gu nhờ tự liên hệ xếp phòng cho số người này. Loan sắp xếp 19 người Trung Quốc tại 7 phòng mà không làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Tiếp đó, Loan lập nhóm Wechat "602-606" gồm tài khoản Wechat của Loan, nhân viên khách sạn, Wu Yong Can và Wu Pei Qiang để thuận tiện cho việc liên hệ phục vụ số khách Trung Quốc.

Đối với nhóm 8 người Trung Quốc do Loan tổ chức ở lại thuê phòng với giá 12 triệu đồng/tháng/phòng. Số người Trung Quốc này đều thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch tổ chức nhập cảnh Việt Nam trái phép và di chuyển đến khách sạn East Sea để cư trú bất hợp pháp.

Đến sáng 17/7/2020, biết lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn, nên Wu Yong Can nhắn tin vào nhóm Wechat "602-606" với nội dung "hãy sắp xếp người của tôi" với mục đích yêu cầu Loan thông báo cho 19 đối tượng Trung Quốc chạy trốn. Loan đã yêu cầu nhân viên mở cửa sân thượng khách sạn để đưa các đối tượng Trung Quốc trốn tránh, nhưng bị Lực lượng chức năng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện lập biên bản như trên.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Sau khi xem xét, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Cao Nguyễn Hồng Loan 8 năm 6 tháng tù và Wu Yong Can 8 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".