Đà Nẵng: Khởi tố nữ cửa hàng trưởng tham ô tài sản

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh (SN 1988, tạm trú tại K321 Tôn Đản, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi tham ô tài sản.



Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thịnh nguyên là cửa hàng trưởng của hệ thống của hàng Vinpro. Trong thời gian làm việc từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2019 Thịnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt 38 máy điện thoại, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thịnh tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Thị Thịnh khai nhận với Cơ quan điều tra, sự vụ bắt đầu từ việc do sơ suất trong quá trình làm việc tại cửa hàng VinPro 227 Tôn Đức Thắng, Thịnh bị khách hàng lừa mua 3 điện thoại Iphone XS Max 256GB trị giá khoảng 90 triệu đồng mà không thanh toán.

Để có tiền đền bù và không bị công ty phát hiện, Thịnh lợi dụng vị trí công việc và các quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của công ty VinPro để chiếm đoạt hàng hoá. Với thủ đoạn điều chuyển máy giữa các cửa hàng, báo máy hư hỏng cần sửa chữa, máy đi bảo hành nên không có trên kệ bán hàng Thịnh đã chiếm đoạt 25 máy điện thoại các loại.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú do Thịnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Yêu cầu Thịnh lập tức có mặt tại cơ quan Cảnh sát điều tra khi có giấy mời để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.