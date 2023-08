"Tố" lương giáo viên 190.000 đồng/giờ là quá cao, cộng đồng mạng sục sôi

Lương giáo viên theo giờ gấp 10 lần công ty?

Mới đây, thành viên của một diễn đàn về giáo dục bày tỏ bản thân người này thấy sốc khi tính thu nhập của giáo viên theo giờ.

Theo chia sẻ, người này làm nhân viên ở công ty lương 7,5 triệu đồng/tháng, ngày làm 12 tiếng/ngày, tính ra được vỏn vẹn 20.000 đồng/giờ.

Vậy nhưng, mẹ của bạn làm giáo viên tiểu học hơn 20 năm, mức lương 12 triệu đồng/tháng. Trong khi, một tháng dạy 18 buổi, mỗi buổi 3,5 tiếng.

"Làm phép chia đơn giản là ra con số không ngờ tới, gần gấp 10 thu nhập làm theo giờ của mình. Đấy là chỉ tính dạy nguyên buổi sáng. Buổi chiều phụ đạo lại được cộng thêm 4-5 triệu/tháng nữa. Lương cao thời gian làm ít, lại được cái mác nghề cao quý, thế mà nhiều người cứ chê sư phạm bèo bọt", ý kiến này nêu.

Ngay sau khi đăng tải, nội dung trên đã nhận được "rổ gạch đá" từ dư luận.

Phần chia sẻ về thu nhập giáo viên đang gây chú ý cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình).

Bình luận dưới bài đăng này, tài khoản Thảo Đinh Hương viết: "Bạn có thật sự hiểu công việc của mẹ bạn không? Bạn tầm tuổi này, chắc là mẹ bạn cũng sắp về hưu rồi, khối lượng công việc có thể không áp lực như giáo viên trẻ.

Nhưng công việc của giáo viên không chỉ tính bằng giờ lên lớp. Còn giáo án, chấm bài, họp hành, chủ nhiệm, nghiệp vụ, thi cử, tuyển sinh, đoàn đội, công tác Đảng - Công đoàn, những công việc không tên khác…

Nhiều người chỉ nhìn bề ngoài mà không hiểu rõ những áp lực của nghề giáo. Đó là chưa kể, mẹ bạn làm hơn 20 năm, biên chế bậc cao mới được mức lương đó, bạn có biết mẹ bạn mới vào nghề, không biên chế thì thế nào không".

Tài khoản Bảo Linh chia sẻ: "Mẹ bạn làm 20 năm rồi đấy. Thế có bao giờ bạn hỏi mẹ là ngoài giờ học còn phải làm gì nữa không? Thời gian làm ít? Rồi bạn tính thời gian đi học bồi dưỡng, họp hành, soạn giáo án chưa? Con cái không hiểu chuyện đã đành rồi còn đăng lên mạng so đo với mẹ mình".

Cho biết có mẹ làm giáo viên mầm non được 20 năm, người dùng Hoàng Nguyệt phân tích: "Mẹ mình cũng 20 năm nhưng là giáo viên mầm non. Ngày làm từ 7h sáng đến 17h30 mới được nghỉ. Làm từ thứ 2 đến thứ 6, chia ra cũng chả được bao nhiêu. Đã thế, công việc của giáo viên mầm non cũng đâu phải đơn giản. Nhiều khi mẹ mình nghĩ mệt quá về làm ruộng, trồng rau, nuôi cá có khi còn sướng hơn".

Công việc của giáo viên không phải chỉ lên lớp

Đọc những dòng chia sẻ trên, cô giáo N.T. (dạy bậc THPT tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cảm thấy chua chát.

Là người thực tế trải qua công việc của cả công nhân và giáo viên, cô T. chia sẻ mỗi ngành nghề sẽ có những vất vả riêng.

Thế nhưng, nghề giáo dù vất vả nhưng thu nhập chưa tương xứng.

Lương giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non chưa tương xứng với công sức (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Kể về hành trình của mình, cô T. cho biết, năm 2012, sau khi ra trường cô xin dạy hợp đồng ở 2 trường THCS với mức lương chỉ đủ xăng xe đi lại, tiền giáo trình và một phần chi phí sinh hoạt. Phần còn lại, cô phải nhờ bố mẹ hỗ trợ.

Duy trì được gần 2 năm, do trường không còn cần giáo viên hợp đồng, không có biên chế tuyển mới, nữ giáo viên nghỉ dạy bởi có tiếp tục hợp đồng ở nơi mới cũng không thấy tương lai ổn định.

Lúc này, T. đi làm công nhân tại một công ty điện tử tại TP Hải Phòng. Mỗi lần nhận lương, T. lại chạnh lòng bởi sau 1 năm đi làm, thu nhập làm công nhân đến 10-12 triệu đồng/tháng. Trong khi, thu nhập hợp đồng trước đó chỉ 1-2 triệu/tháng.

"Làm công nhân dù có vất vả, phải làm ca ngày và ca đêm xen kẽ nhưng thu nhập tốt hơn, tôi lại tiết kiệm được tiền ăn một bữa tại công ty, tiền đi lại vì có xe của công ty đưa đón. Tôi đã từng nghĩ sẽ không quay lại làm giáo viên nữa", nữ giáo viên nói.

Hai vợ chồng T. chăm chỉ làm công nhân 5 năm đã tiết kiệm được gần 500 triệu đồng để mua đất. Tuy nhiên, thời gian này, hai đứa con đã lớn, nếu bố mẹ cứ đi làm công nhân xa nhà sẽ rất khó chăm con.

Do đó, T. về lại quê nhà và xin đi dạy trở lại.

"Tôi quay lại nghề giáo được 2 năm nay, vẫn không có biên chế mà phải dạy hợp đồng. Mức thu nhập giảm đi một nửa. Tiền không còn rủng rỉnh như trước nữa. Thế nhưng, vì con cái nên đành chấp nhận", cô T. giãi bày.

Hai năm qua, nữ giáo viên quay cuồng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ban ngày đi dạy, tối về tranh thủ bán hàng online, làm dẫn chương trình đám cưới. Đêm đến, cô lại chấm bài, soạn giáo án, làm sổ sách...

"Hai con tôi bị ám ảnh mẹ làm giáo viên quá vất vả nên khi hỏi ước mơ của con là gì, hai đứa đồng loạt nói làm gì cũng được nhưng không phải giáo viên. Phía sau hai từ nhà giáo đó còn là muôn vàn công việc và nỗi lo thu nhập", cô N.T. bày tỏ.

Thời gian qua, số lượng giáo viên nghỉ việc đang là bài toán "đau đầu" của ngành giáo dục. Theo Bộ GD&ĐT, chỉ tính riêng năm học 2022-2023, cả nước có 9.295 giáo viên công lập bỏ việc.

Trong một phiên giải trình được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội năm 2022, đại biểu Nguyễn Minh Ánh nêu thực trạng có khoảng 50% giáo viên trên cả nước chỉ nhận được mức lương 5-6 triệu đồng/tháng.

Những giáo viên có thâm niên cũng chỉ nhận 9-10 triệu đồng/tháng, còn giáo viên trẻ mới ra trường, lương 3 triệu đồng/tháng.

"Với mức thu nhập như vậy, liệu có thể duy trì động lực để giáo viên gắn bó với nghề?", đại biểu Minh Ánh tâm tư.

Tại hội nghị góp ý về triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa (SGK) phổ thông 2018 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội phối hợp tổ chức ngày 2/8, tại Hà Nội mới đây, Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có những trăn trở về lương giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Doan chia sẻ giáo viên quá áp lực, một lúc vừa tinh giản biên chế, vừa đánh giá lại năng lực, nâng cao năng lực, vừa chính sách tiền lương không phù hợp.

"Mấy triệu bạc làm sao đủ sống, phải dạy thêm, làm đủ thứ…", bà Doan chia sẻ.

Nguyên Phó chủ tịch nước đề nghị: "Phải có chính sách tiền lương, thông qua bảng lương riêng cho nhà giáo, cứ như thế này thì nhà giáo không đủ điều kiện để theo nghề đâu".