Tổ máy số 1 NMNĐ Thái Bình 2 chạy thử vượt công suất phát tối đa theo thiết kế trong hợp đồng EPC

Cùng đi có Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban QDLA ĐLDK Thái Bình 2 Phạm Xuân Trường, lãnh đạo các ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn. Về phía Tổng thầu PETROCONs có Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy, Tổng giám đốc Phan Tử Giang; cùng lãnh đạo các nhà thầu vận hành, xây dựng và giám sát tại dự án.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị than cho công tác vận hành thử nghiệm nâng công suất toàn bộ NMNĐ Thái Bình 2

Đoàn công tác của Petrovietnamđã kiểm tra thực địa, đánh giá công tác vận hành tại các hạng mục chính của nhà máy như kho than số 2, cảng nhận than và Trung tâm điều khiển vận hành của nhà máy.

Theo báo cáo tiến độ dự án của Tổng thầu PETROCONs, tính đến ngay 16/11, dự án còn 45 ngày phải hoàn thành, tiến độ tổng thể đạt 97,11%.

Tình hình triển khai các hạng mục chính trên công trường dự án như hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng công suất cho Tổ máy số 1. Trong đó, Tổng thầu PETROCONs và các nhà thầu đang tập trung tăng cường nhân lực đẩy nhanh lợp tôn kho than, băng tải than. Nhà thầu FLS – Nhà thầu vận hành hệ thống cũng tăng ca, tăng nhân sự để giảm thời gian chạy thử đồng bộ cho toàn bộ hệ thống của nhà máy. Công tác lợp tôn và vận hành kho than số 2 đã hoàn thành 98,8%, hệ thống băng chuyền vận chuyển than của nhà máy cũng hoàn thành tới 97%.

Các hạng mục như trạm bơm nước hồi từ bãi thải tro xỉ, hệ thống Phòng cháy Chữa cháy cũng đang được khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Các hạng mục liên quan đến công tác chạy thử của Tổ máy số 1 như hệ thống máy nghiền than, hệ thống khử NOx, hệ thống khử lưu huỳnh… đều đang trong quá trình chạy thử, tối ưu, sẵn sàng cho Tổ máy số 1 nâng công suất vận hành.

Đối với Tổ máy số 2, Tổng thầu PETROCONs cũng cho biết, ngay sau khi hòa điện lần đầu bằng dầu, các nhà thầu vận hành chạy thử, cùng các chuyên gia biệt phái từ đơn vị thuộc Petrovietnam… đang tiến hành bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh để hướng đến mốc hòa điện bằng than lần đầu.

Đội ngũ cán bộ chuyên gia vận hành của Petrovietnam phấn khởi khi thành công nâng công suất tối đa Tổ máy số 1 NMNĐ Thái Bình 2.

Hiện nay, dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang bước vào giai đoạn cực kỳ thách thức khi vừa phải hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt và vừa phải tổ chức công tác chạy thử nghiệm thu đối với các tổ máy, đồng thời phải khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thương mại vào cuối năm 2022.

Hơn thế nữa, sự biến động liên tục từ thị trường thế giới cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nhập than, dầu HFO, cũng như chi phí đối với các chuyên gia vận hành quốc tế đến Việt Nam. Mặt khác, các công tác cấp thiết như chuẩn bị các loại giấy phép hoạt động điện lực, chuẩn bị nguyên vật liệu cho giai đoạn chạy thử nghiệm thu, vận hành thương mại, hợp đồng mua bán điện và hoàn thiện bộ máy để tiếp nhận và vận hành nhà máy… đều gặp không ít khó khăn.

Sau khi lắng nghe báo cáo cập nhật từ Tổng thầu PETROCONs, Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, các ban chuyên môn Tập đoàn và Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại NMNĐ Thái Bình 2. Đồng thời, Tổng Giám đốc yêu cầu cán bộ công nhân viên cần phải tập trung hơn nữa trong mọi mặt công tác, nâng cao ý thức và quyết tâm triển khai dự án.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý 3 nhóm công tác cần phải khẩn trương triển khai gồm:

Chuẩn bị kỹ càng về nguyên vật liệu đầu vào cho nhà máy gồm nhiên liệu than (trong giai đoạn này phải đặc biệt lưu ý đảm bảo chất lượng theo thiết kế để nghiệm thu chính xác được các thông số kỹ thuật), dầu HFO và các vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ quá trình chạy thử nghiệm thu các Tổ máy;

Nỗ lực đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu ra là các giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện,… đặc biệt là giấy phép PCCC;

Rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa trên cơ sở các tài liệu kỹ thuật của thiết bị để đảm bảo tính khoa học, bài bản cho quá trình chạy thử nghiệm thu hiện nay và công tác vận hành thương mại sau này.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Dự án đang vào thời điểm quyết liệt nhất và khó khăn nhất, bởi vậy lãnh đạo Tập đoàn đặt niềm tin rất lớn vào các đồng chí nên cũng đặt ra yêu cầu rất cao về khả năng vận hành, quản lý nhà máy, quản trị các biến động liên tục từ thị trường đến kiểm soát rủi ro. Chúng ta dứt khoát không lùi bước, phải đạt được mục tiêu là phát điện thương mại vào ngày 31/12/2022".

Cán bộ, chuyên viên Việt Nam cùng Nhà thầu vận hành đang tập trung hiệu chỉnh kỹ thuật nâng công suất Tổ máy số 1 NMNĐ Thái Bình 2.

Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ Ban QLDA và Tổng thầu PETROCONs, vào lúc 21h 54' ngày 16/11/2022, Tổ máy số 1 của NMNĐ Thái Bình 2 đã thực hiện thành công tác nâng công suất chạy thử tối đa lên 602 MW (đạt và vượt so với công suất phát tối đa của tổ máy theo cam kết của Hợp đồng EPC là 600MW).

Đây là dấu mốc đáng ghi nhận cho những nỗ lực của Petrovietnam trong công tác tổ chức, tái khởi động lại dự án NMNĐ Thái Bình 2 và những cố gắng của tập thể Ban QLDA, Tổng thầu EPC, các cán bộ kỹ sư trên công trường, cũng như lực lượng chuyên gia chạy hỗ trợ từ các đơn vị thành viên thuộc Petrovietnam như PVCFC, PVFCCo, PV Power, PVPS,… và đặc biệt, dấu mốc 602 MW này còn là minh chứng cho chất lượng thiết bị, sự khẳng định đối với trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm vận hành của Người dầu khí đối với các Nhà máy Nhiệt điện than công suất lớn.

Về mặt kỹ thuật, việc hoàn thành nâng công suất tối đa Tổ máy số 1 NMNĐ Thái Bình 2 là tiền đề để tiếp tục thực hiện các thí nghiệm hiệu chỉnh, tối ưu chế độ vận hành, nghiệm thu các thông số kỹ thuật,… chuyển sang giai đoạn chạy tin cậy và phấn đấu hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là phát điện thương mại trong năm 2022.