Tổ tư vấn kinh tế - xã hội gồm những ai, đã góp ý những gì cho tỉnh Nghệ An?

Đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho quê hương

Từ tháng 6 năm 2018, Nghệ An thành lập Tổ tư vấn kinh tế - xã hội để tư vấn cho tỉnh Nghệ An về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Qua nhiều cuộc họp, các thành viên trong tổ tư vấn đã tham gia tích cực và rất hiệu quả vào các báo cáo, đề án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Trong Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An có 3 thành viên đang và từng là thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, qua các cuộc làm việc, khảo sát tại các sở, ngành, địa phương trong năm 2023, Tổ tư vấn đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý trên góc nhìn, cách tiếp cận, kinh nghiệm của Tổ tư vấn trong thời gian tới.

"Mong muốn các thành viên trong Tổ tư vấn phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sức ảnh hưởng để tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị để Quốc hội thông qua.

Mong Tổ tư vấn tham gia đóng góp ý kiến hiệu quả, trách nhiệm vào việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là mở rộng thành phố Vinh gắn với điều chỉnh quy hoạch; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; phát triển 4 hành lang kinh tế; 6 trung tâm đô thị; mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh và các giải pháp xây dựng Nghệ An trở thành thủ phủ cây ăn quả, trung tâm dược liệu gắn với chế biến sâu" - lãnh đạo tỉnh Nghệ An kỳ vọng.

Vinh sẽ thành thành phố kết nối, bản sắc riêng

Các thành viên Tổ tư vấn nhấn mạnh, hai nội dung quan trọng mà Nghệ An cần triển khai, hoàn thiện sớm là Quy hoạch thành phố Vinh mở rộng và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.



Qua phân tích các xu hướng phát triển, các thành viên Tổ tư vấn đều cho rằng, tỉnh cần sớm hoàn thiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh và nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ thiết kế quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Cụ thể, quy hoạch thành phố Vinh phải xứng tầm, hướng ra biển, kết nối sông Lam và liên kết được giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh.

Ông Trương Đình Tuyển (Tổ trưởng Tổ tư vấn) cùng ông Hồ Xuân Hùng.

Trong Quy hoạch thành phố Vinh, cần quan tâm nội dung: Quy hoạch đô thị lịch sử, quy hoạch đô thị biển Cửa Lò; Quy hoạch du lịch dọc từ Cửa Hội theo hướng sông Lam lên Hưng Nguyên.

Đối với thành phố Vinh, bản sắc riêng có thể là thành phố kết nối, trong đó kết nối tương lai và quá khứ, kết nối truyền thống và hiện đại, kết nối cơ hội.

Về phát triển Khu kinh tế Đông Nam, các thành viên Tổ tư vấn kinh tế xã hội cho tỉnh Nghệ An cho rằng, cần quy hoạch kết nối khu kinh tế với cảng biển Cửa Lò, cảng biển Đông Hồi, đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc trong tương lai; xây dựng các khu chức năng như cảng,, khu đô thị, khu công nghiệp, logistics ven biển. Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam theo hệ sinh thái kiểu mới, gồm hệ sinh thái công nghiệp đẳng cấp cao, đô thị đẳng cấp cao...

Ông Nguyễn Sỹ Dũng.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cần tranh thủ thời cơ, phát huy kết quả đạt được trong thu hút FDI, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và sớm có quy hoạch các khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam.

Nghệ An cần lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai, trong đó có thể ưu tiên tập trung đầu tư vào Quốc lộ 7.

Tổ tư vấn kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An gồm có ông Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ tư vấn; PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổ phó Tổ Tư vấn; ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Tổng hội NNPTNT Việt Nam; TS Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Xuân Đại - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Nhà sáng lập Tập đoàn TH.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tái khẳng định vai trò quan trọng, thiết thực, cũng như tinh thần, trách nhiệm, đóng góp lớn của Tổ tư vấn kinh tế xã hội đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn những tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và những kết quả mà Tổ tư vấn đã thực hiện trong năm 2023.