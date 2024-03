Thực hiện Chỉ thị 13 ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 27 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024 tại Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam.

Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; bà Trần Thị Hiên - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3/2024 của Chi bộ xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: P.B

Xóm Sen 2, xã Kim Liên được sáp nhập từ xóm Sen 3 và xóm Sen 4, Chi bộ Đảng có 49 đảng viên. Trong những năm qua đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và từng bước phát triển vững chắc.



Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ xóm Sen 2. Ảnh: P.B

Năm 2020 xóm được UBND huyện Nam Đàn công nhận xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp". Hệ thống đường giao thông nông thôn của xóm đã được nhựa hóa và bê tông hóa, mặt đường rộng từ 3,5 đến 5m. Hai bên tuyến đường được làm rãnh để trồng hoa với chiều dài hơn 3km. Hệ thống mương tiêu thoát nước có nắp đậy đảm bảo. Hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng có đóng ngắt tự động.

Đến nay, xóm đã xây dựng được 10 vườn mẫu. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng sôi nổi. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, từ năm 2019 đến nay xóm không có hộ nghèo.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho Chi bộ xóm Sen 2. Ảnh: P.B

Tại buổi sinh hoạt định kỳ tháng 3, các đảng viên được thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, huyện; nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 2 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tháng 3 của xã Kim Liên; các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Sen 2 trong tháng 3.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên thống nhất, đánh giá cao kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, đặc biệt là công tác chăm lo cho người dân đón Tết. Các đảng viên cũng đồng tình cao với những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 3 mà Đảng bộ xã, Chi bộ đề ra.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Sen 2, xã Kim Liên, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng trao đổi một số vấn đề Chi bộ cần quan tâm: Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên; Nghiên cứu đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt phù hợp với thực tế.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, giữ vững tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu mà xóm và xã đã đạt được.