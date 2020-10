Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vào tâm lũ Đô Lương và Thanh Chương

Cụ thể, từ đêm qua (29/10), mưa lớn, nước lũ lên nhanh khiến nhiều thôn, xóm tại huyện Đô Lương, Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới mép nhà dân. Nhiều người dân đã lên mạng đăng thông tin xin trợ giúp.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác vào vùng lũ.

Trước tình đó, từ sáng sớm 30/10, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã xuất phát tới làng Văn Hà, xã Quang Sơn (huyện Đô Lương) để kiểm tra thực tế, kịp thời chia sẻ, động viên nhân dân.

Tại huyện Đô Lương, nước đã ngập trên 1m.

Tại làng Văn Hà (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) có khoảng 100 nhà dân bị ngập lụt, có nhà ngập sâu trên 1m.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Đô Lương quán triệt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu tại chỗ.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An động viên người dân vùng lũ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục bố trí lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ... đến hỗ trợ di dời người dân, cũng như tài sản đến nơi cao ráo, an toàn, chủ động triển khai các biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao.



Tại xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương) cũng có 100 hộ dân bị cô lập. Ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo huyện, xã tăng lực lượng xuống hỗ trợ, sơ tán dân, ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ em...

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các lực lượng sẵn sàng phương án hỗ trợ dân nếu nước tiếp tục dâng cao hơn. "Bằng mọi cách, hạn chế tối đa, thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho dân", Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung quán triệt.

Sau khi vào Đô Lương, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vào vùng lũ tại huyện Thanh Chương, chia sẻ, thăm hỏi bà con nơi đây.

Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn liên tục khiến gần 1.000 nhà dân tại các xã Võ Liệt, Thanh Nho, Thanh Khê, Thanh Mỹ ngập.

Báo cáo của huyện Thanh Chương cho thấy có 2 người mất tích (bị lũ cuốn trôi khi đang đi xe máy, hiện chưa tìm thấy). Địa phương đã di dời 900 hộ dân bị cô lập do nước lũ tại xã Thanh Mỹ tới nơi an toàn.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương đang bám trụ cùng bà con. “Yêu cầu huyện Thanh Chương tiếp tục có phương án sơ tán người dân khỏi vùng ngập, sạt lở. Phải đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân đói, rét”, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...