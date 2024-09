Tọa độ đẳng cấp mang ngàn lợi thế cho dự án Top 1 phía Đông TP HCM

Tọa độ siêu sang hút giới tinh hoa

Những năm gần đây, các khách hàng có địa vị xã hội và có thu nhập cao đặc biệt quan tâm đến những tọa độ siêu sang nằm trong Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park.

Giữa quần thể thiên nhiên xanh mát rộng 271ha, đây là nơi hội tụ những không gian sống sang trọng phiên bản giới hạn dành cho những chủ nhân thành đạt và có gu. Trong đó, phải kể đến khu dinh thự độc bản The Rivus với 121 căn biệt thự được nhà thiết kế lừng danh Elie Saab hoàn thiện bằng vật liệu xa xỉ, nội thất chế tác thủ công, đo ni đóng giày riêng cho giới quý tộc; hay phân khu The Manhattan với các căn boutique villa và shophouse đậm chất Địa Trung Hải tinh tế, phóng khoáng.

Mới đây nhất, một mảnh ghép cuối cùng vừa được bổ sung vào bản đồ các tọa độ siêu sang này là The Opus One. Đây là dự án căn hộ hạng sang phong cách resort, mang đến một lựa chọn mới về không gian sống thời thượng dành cho giới tinh hoa.

The Opus One - tọa độ siêu sang vừa xuất hiện tại Vinhomes Grand Park.

Xuất hiện sau cùng, The Opus One hội tụ những giá trị vượt trội mang tính độc tôn về vị trí và tầm nhìn, đưa dự án trở thành hàng hiếm có trên thị trường. Cụ thể, đây là dự án duy nhất tại Vinhomes Grand Park có vị trí kế cận hàng loạt tiện ích đẳng cấp, bao gồm: TTTM Vincom Mega Mall rộng hơn 45.000m2, đại công viên 36ha, "vũ trụ giải trí" VinWonders, trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, tháp văn phòng 43 tầng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vimec… Nhờ đó, chỉ sau 1-10 phút di chuyển, mọi nhu cầu từ y tế, giáo dục đến mua sắm, vui chơi giải trí của cư dân đều được thỏa mãn.

The Opus One hội tụ những giá trị vượt trội mang tính độc tôn về vị trí và tầm nhìn.

The Opus One cũng sở hữu các tiện ích nội khu độc đáo mang tới không gian sống "về nhà như về resort" cho các gia chủ. Cây xanh và mặt nước xuất hiện ngay dưới sảnh căn hộ với điểm nhấn là hồ bơi vô cực 3 tầng và pool bar, lấy cảm hứng từ những ngọn đồi khoáng đạt. Cùng với đó là các "trạm sạc năng lượng" đa dạng, như thác tràn, aqua gym, sân khấu nhạc nước, rạp phim ngoài trời, vườn treo nhiệt đới…

Kết nối các siêu hạ tầng - Bảo chứng tăng giá bền vững

Giá trị vượt trội xứng tầm tinh hoa của The Opus One còn được nhân lên nhiều lần khi dự án kết nối dễ dàng với các siêu hạ tầng trong khu vực, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Siêu hạ tầng đầu tiên chính là dự án đường vành đai 3 đóng vai trò kết nối TP HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Tuyến đường huyết mạch này sẽ đưa TP HCM phát triển thành đô thị đa trung tâm, giúp giãn dân từ vùng lõi quá tải ra các khu vực phụ cận.

Vinhomes Grand Park nói chung và The Opus One nói riêng được hưởng lợi nhiều nhất khi có trục đường vành đai 3 chạy xuyên tâm. Nhờ đó, dự án kết nối với hầu hết các tuyến giao thông và hạ tầng quan trọng của khu Đông chỉ trong 10-15 phút di chuyển, như đường Nguyễn Duy Trinh, cao tốc TP HCM - Long Thành, xa lộ Hà Nội, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Khu công nghệ cao 2, Bệnh viện Ung bướu, Bến xe miền Đông mới…

Vị trí kết nối với các siêu hạ tầng trong khu vực giúp The Opus One không ngừng gia tăng giá trị.

Siêu hạ tầng thứ hai là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sắp đi vào hoạt động, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng tầm không gian đô thị. Khi đưa vào khai thác, ngoài việc thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố về phía Đông, tuyến metro còn kết nối Khu công nghệ cao TP HCM, Làng Đại học Quốc gia TP HCM, các khu dân cư, khu đô thị mới… trong đó có Vinhomes Grand Park.

Siêu hạ tầng thứ ba giúp giá trị của Vinhomes Grand Park cũng như The Opus One liên tục thăng hạng chính là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến đón 25 triệu khách/năm sau khi hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026. Với vị trí cửa ngõ phía Đông thành phố, kết nối nhanh chóng đến sân bay Long Thành, The Opus One sẽ trở thành điểm đến của các gia đình hiện đại, chuyên gia cao cấp, lực lượng lao động trí thức cũng như du khách toàn cầu. Điều này sẽ thúc đẩy đà tăng giá bất động sản cũng như tiềm năng cho thuê căn hộ tại đây.

Nhờ sở hữu vị trí đẳng cấp trong lòng Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, lại được bao quanh bởi hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất khu vực, The Opus One xứng danh là dự án Top 1 phía Đông TP HCM, tọa độ nóng bỏng được giới tinh hoa và nhà đầu tư săn đón.