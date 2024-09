Tòa trả hồ sơ vụ anh em “ông trùm” đậu phộng Tân Tân không chấp hành án để làm rõ nhiều vấn đề khác

Ngày 8/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân về tội Trốn thuế. Ngày 8/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An khởi tố vụ án không chấp hành án. Đến ngày 31/5/2023, hai vụ án được nhập thành một vụ án và giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An tiến hành điều tra. Cùng ngày, cơ quan này đã khởi tố bị can Trần Quốc Tân về tội Không chấp hành án. Ngày 18/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An khởi tố ông Trần Quốc Tuấn về tội Không chấp hành án. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.