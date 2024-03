Một đơn vị bộ binh Nga bị Ukraine xóa sổ trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Lính pháo binh Ukraine. Ảnh Pravda

Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine cho biết trong một tuyên bố ngày 4/3 rằng, các máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện bộ binh Nga di chuyển qua các con đường có nhiều cây cối rậm rạp trong bóng tối. Lữ đoàn cho biết, sư đoàn pháo tự hành của lữ đoàn sau đó đã bắn vào các vị trí của Nga, để lại "đất cháy" gần Avdiivka. Quân đội Ukraine sau đó đã chia sẻ một đoạn video quay ban đêm cho thấy cuộc tấn công bằng pháo binh.



Các lực lượng Nga đã tiến về phía tây kể từ khi Moscow chiếm được Avdiivka, một thành phố đã tồn tại suốt một thập kỷ trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine và được coi là thành trì của Ukraine. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Điện Kremlin kể từ khi nước này tuyên bố chiếm được thành phố Bakhmut của Donetsk, phía đông bắc Avdiivka.



Trong những tuần kể từ khi lực lượng Ukraine rút khỏi Avdiivka, quân đội Ukraine cho biết họ đã rút khỏi một số ngôi làng phía tây thành phố, bao gồm Stepove, Lastochkyne và Sieverne. Việc chiếm giữ các khu định cư này giúp củng cố vị trí của Nga xung quanh Avdiivka, chính phủ Anh đánh giá vào tuần trước.

"Nga cũng có thể đang tìm cách tạo động lực cho trục này để tận dụng thực tế là có ít vị trí cố định, được phòng thủ tốt và các khu vực đô thị mà lực lượng Ukraine có thể bảo vệ", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một thông tin tình báo cập nhật được đăng tải. lên phương tiện truyền thông xã hội vào thứ năm.

Ukraine nhanh chóng di chuyển đến các vị trí phòng thủ ở phía tây Avdiivka, nhưng hình ảnh vệ tinh do The New York Times công bố cuối tuần qua cho thấy Ukraine đã không xây dựng được hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, chất lượng cao trên con đường của Nga.

Theo chính phủ Anh, đến cuối tháng 2, lực lượng Nga đã tiến được khoảng 6 km tính từ trung tâm Avdiivka.

Quân đội Ukraine sáng 4/3 cho biết họ đã "đẩy lùi" 20 cuộc tấn công của Nga dọc theo khu vực tiền tuyến xung quanh Avdiivka, bao gồm cả ở Berdychi, phía tây làng Stepove.

"Tình hình hoạt động đang ổn định" ở phía tây Avdiivka, Dmytro Lykoviy, người phát ngôn của lực lượng Tavria của Ukraine phụ trách tiền tuyến xung quanh Avdiivka, nói với truyền hình Ukraine hôm 3/3.

Trong một tuyên bố riêng hôm 4/3, Moscow cho biết họ đã tấn công các vị trí của Ukraine xung quanh Berdychi và một số khu định cư khác, hạ gục hai xe tăng do Ukraine vận hành, bao gồm một chiếc M1 Abrams do Mỹ sản xuất, cũng như ba xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp.