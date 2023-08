Toàn cảnh điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2023

1. Trường Đại học Công nghệ (Mã trường QHI) 2. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Mã trường QHT) TT Mã xét tuyển Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn 1 QHT01 Toán học A00; A01; D07; D08 33.4 2 QHT02 Toán tin A00; A01; D07; D08 34.25 3 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin* A00; A01; D07; D08 34.7 4 QHT93 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 34.85 5 QHT03 Vật lý học A00; A01; B00; C01 24.2 6 QHT04 Khoa học vật liệu A00; A01; B00; C01 22.75 7 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; B00; C01 21.3 8 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học* A00; A01; B00; C01 25.65 9 QHT06 Hoá học A00; B00; D07 23.65 10 QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07 23.25 11 QHT43 Hoá dược A00; B00; D07 24.6 12 QHT08 Sinh học A00; A02; B00; B08 23 13 QHT81 Sinh dược học* A00; A02; B00; B08 23 14 QHT09 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 24.05 15 QHT10 Địa lý tự nhiên A00; A01; B00; D10 20.3 16 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A00; A01; B00; D10 20.4 17 QHT12 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 20.9 18 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00; A01; B00; D10 22.45 19 QHT13 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 20 20 QHT82 Môi trường, Sức khỏe và An toàn* A00; A01; B00; D07 20 21 QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 20 22 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D07 24.35 23 QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 20 24 QHT17 Hải dương học A00; A01; B00; D07 20 25 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* A00; A01; B00; D07 20 26 QHT18 Địa chất học A00; A01; B00; D07 20 27 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 21 28 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* A00; A01; B00; D07 20 Điểm chuẩn là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành. Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin(*), Khoa học dữ liệu: Điểm chuẩn tính theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ GDĐT (đã quy sang thang điểm 40). Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 lần lượt được công bố. Ảnh: Gia Khiêm 3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Mã trường QHX) đang cập nhật 4. Trường Đại Ngoại ngữ (Mã trường QHF) đang cập nhật 5. Trường Đại học Kinh tế (Mã trường QHE)

6. Trường Đại học Giáo dục (Mã trường QHS) Mã ngành Tên ngành Điểmchuẩn GD1 Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) 25.58 GD2 Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) 27.17 GD3 Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) 20,50 GD4 Giáo dục tiểu học 27.47 GD5 Giáo dục mầm non 25.39 7. Trường Đại học Y Dược (Mã trường QHY) đang cập nhật 8. Trường Đại học Việt Nhật (Mã trường VJU) TT Ngành học Điểm chuẩn 1 Nhật Bản học 22 2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 21 3 Kỹ thuật xây dựng 20 4 Kỹ thuật cơ điện tử 20 5 Nông nghiệp thông minh và bền vững 20 6 Công nghệ thực phẩm và sức khỏe 20 9. Trường Đại học Luật (Mã trường QHL) đang cập nhật 10. Trường Quốc tế (Mã trường QHQ) I. Đối với các ngành đại học chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) 1 7340120 Kinh doanh quốc tế 24.35 2 7340303 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 22.9 3 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 22.6 4 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh 23.6 5 7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin) 23.85 6 7510306 Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư) 21 7 7480210 Công nghệ thông tin ứng dụng 21.85 8 7480209 Công nghệ tài chính và kinh doanh số 22.25 9 7520139 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics 22 II. Đối với ngành đại học LKQT do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) 1 7480111 Tin học và Kỹ thuật máy tính 21 III. Đối với các ngành đào tạo cấp hai bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học nước ngoài TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30) 1 7340115 Marketing (song bằng VNU-HELP) 22.75 2 7340108 Quản lí (song bằng VNU-Keuka) 21 11. Trường Quản trị và Kinh doanh (Mã trường QHD) TT Ngành học Mã ngành Điểm chuẩn 1 Quản trị và An ninh (MAS) 7900189 22 2 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) 7900101 21.55 3 Marketing và Truyền thông (MAC) 7900102 21.55 4 Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) 7900103 20.55 12. Khoa Các khoa học liên ngành (Mã trường QHK) TT Ngành Điểm trúng tuyển PTXT 100 PTXT 405 PTXT 409 A00 A01 C00 D01 D03 D04 D07 D78 1 Quản trị thương hiệu 24.17 24.20 26.13 24.70 24.60 25.02 24.68 2 Quản lý giải trí và sự kiện 24.35 24.06 25.73 24.30 24.00 24.44 24.56 3 Quản trị đô thị thông minh và bền vững 23.05 23.15 22.00 24.05 24.65 22.20 26.46 4 Quản trị tài nguyên di sản 22.45 23.48 22.20 22.00 24.40 22.42 25.11 5 Thiết kế sáng tạo 5.1 Thời trang và sáng tạo 23.50 24.00 5.2 Thiết kế nội thất bền vững 23.85 24.24 5.3 Đồ họa công nghệ số 24.38 24.51 Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân; điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; Các thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên website của các Trường/Khoa và Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống chung của Bộ GDĐT từ ngày 23/8/2023 đến trước 17h ngày 6/9/2023 và làm thủ tục nhập học trực tiếp theo Hướng dẫn của Trường/Khoa các thí sinh trúng tuyển. Các phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm có: 1. Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023 (mã PTXT 100). 2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi THPT năm 2023 (mã PTXT 409). 3. Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (mã PTXT 405).