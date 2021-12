Toàn cảnh dự án trường đua ngựa Sóc Sơn sau 3 năm được Chính phủ đồng ý xây dựng

UBND TP.Hà Nội đã chỉ ra hai khó khăn, vướng mắc tại dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa khiến dự án đến nay vẫn chưa triển khai. Thứ nhất về việc góp vốn thay, UBND TP cho biết việc Global Consultant Network Co., Ltd góp phần vốn thay cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội theo nội dung Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa thực hiện được do không có quy định tại pháp luật hiện hành.