Tom Cruise 61 tuổi vẫn chạy tốt: Cả sự nghiệp dành để... miệt mài chạy

Tài tử kiêm nhà làm phim người Mỹ Tom Cruise (SN 1962) được xem là một biểu tượng của Hollywood. Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh, trong đó có giải Cành Cọ Vàng danh dự. Cruise từng nhận được 4 đề cử tại giải Oscar.

Các phim do anh đóng chính đã thu về hơn 11,5 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp anh trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Cruise cũng là một trong những tài tử được trả thù lao cao nhất thế giới.

Tom Cruise đã bắt đầu diễn xuất từ đầu thập niên 1980 và tạo nên bước ngoặt qua vai diễn trong những phim như Risky Business (1983) và Top Gun (1986). Sự khen ngợi và ghi nhận của giới phê bình đến với Cruise sau khi anh xuất hiện trong những phim như The Color of Money (1986), Rain Man (1988) và Born on the Fourth of July (1989).

Là ngôi sao Hollywood đình đám nhất trong thập niên 1990, Cruise từng xuất hiện trong những phim ăn khách như A Few Good Men (1992), The Firm (1993), Interview with the Vampire (1994) và Jerry Maguire (1996).

Cruise đã xây dựng vị thế của bản thân là một ngôi sao phim hành động có sự nghiệp thành công hàng đầu thế giới. Cruise luôn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Tài tử đã diễn xuất chính trong loạt phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) kể từ năm 1996.

Những phim hành động đáng chú ý khác mà Cruise từng tham gia diễn xuất có thể kể tới Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), War of the Worlds (2005), Knight and Day (2010), Jack Reacher (2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017) và Top Gun: Maverick (2022).

Cruise từng được tạp chí People (Mỹ) bình chọn là Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới hồi năm 1990. Cruise tiếp tục được People bình chọn là Người đẹp nhất trong năm 1997. Cruise từng kết hôn với các diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh nhận 2 con nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman. Cruise có một người con ruột trong cuộc hôn nhân với Holmes.