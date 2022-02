Bộ phim "A Man Called Otto" của đạo diễn Marc Foster, với sự tham gia của Tom Hanks trong vai chính. Trong khi đó, đảm nhận kịch bản là người từng hai lần được đề cử giải Oscar David Magee, bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 25/12. Được biết, bộ phim được Sony mua lại tuần trước với giá 60 triệu USD từ Thị trường Điện ảnh Châu Âu.

Ngoài sự tham gia của Mariana Treviño, Rachel Keller và Manuel Garcia-Rulfo, bộ phim là phiên bản của Mỹ về cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất "A Man Called Ove" của tác giả Thụy Điển Fredrik Backman. Bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này vào năm 2015 của Thụy Điển đã được đề cử cho hai giải Oscar, trong đó có phim nước ngoài hay nhất.

Tom Hanks trở lại màn ảnh với vai diễn ông già khó tính trong "A Man Called Otto". (Ảnh: Variety).

Dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Fredrik Backman, "A Man Called Otto" kể câu chuyện về một người đàn ông góa vợ khó tính và nghiêm khắc, người luôn tuân thủ các quy tắc cứng nhắc của khu phố. Nhưng ngay khi Otto chuẩn bị chết, ông ta hình thành một tình bạn mới với những người hàng xóm của mình, khiến ông dần thay đổi. Phim do Marc Forster đạo diễn, David Magee chuyển thể kịch bản.

Fredrik Backman là một nhà báo - nhà văn, tạo ra hiện tượng mới cho văn chương Thụy Điển với cuốn tiểu thuyết "A man called Ove", trở thành cơn sốt khắp toàn cầu với gần 3 triệu bản được bán ra, bán bản quyền dịch thuật cho 38 nước (trong đó có Việt Nam).

Fredrik Backman, sinh năm 1981, vốn là một blogger, nhà báo tự do làm việc cho một tờ tạp chí có tên là Cafe. Anh phải tranh thủ làm việc vào ban đêm và cuối tuần để dành thời gian ban ngày cho cuốn tiểu thuyết. Tác phẩm của Backman bị nhiều nhà xuất bản từ chối vì “không có triển vọng về thương mại, dù nó được viết bởi một giọng văn đầy lôi cuốn và một nhân vật đặc sắc”.

Backman "dẹp" cuốn tiểu thuyết sang một bên để bắt tay viết một cuốn hồi ký về nghệ thuật làm cha mẹ trong thời đại ngày nay. Một nhà xuất bản cuối cùng đã đồng ý in cả hai và ngay lập tức, "A man called Ove" trở thành "hiện tượng".

Tại Thụy Điển, tác phẩm này bán được gần 900.000 bản (dân số nước này khoảng 9,5 triệu người) và trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất tại nước này kể từ "The girl with the dragon tattoo". Các bản dịch ra tiếng nước ngoài cũng nhanh chóng tạo "cơn sốt".