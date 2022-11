Tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT khu vực phía Nam

Theo Ban Tổ chức, 103 doanh nghiệp được BHXH Việt Nam vinh danh tại Lễ tôn vinh lần này là các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) thuộc khối các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động và có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Các tiêu chí để BHXH Việt Nam lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu bao gồm: Thực hiện tốt quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (không vi phạm các hành vi về BHXH, BHYT, BHTN được quy định trong Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Bộ Luật hình sự, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế…);

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế mạnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong chính sách BHXH, BHYT khu vực phía Nam. Ảnh BHXH VN

Đóng BHXH, BHYT, BHTN; trả sổ BHXH, trả thẻ BHYT cho NLĐ; giải quyết hưởng, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN; việc giải quyết hưởng các chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ (lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ đúng thời hạn quy định; không xảy ra gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi quỹ BHXH, BHTN);

Việc chi trả chế độ BHXH cho NLĐ đầy đủ, đúng thời hạn quy định (trong trường hợp NLĐ nhận qua đơn vị SDLĐ); thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan BHXH (trong các lĩnh vực: triển khai giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, cung cấp thông tin...).

Ngoài ra, còn có các tiêu chí phụ như thực hiện nghĩa vụ thuế; an toàn lao động; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện (tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, để đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng của ngành BHXH Việt Nam trong 27 năm qua có sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp, người SDLĐ, NLĐ.

Các đơn vị SDLĐ đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tạo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Tính đến hết tháng 9/2022, cả nước đã có trên 17 triệu người tham gia BHXH, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,4% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, trước những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng hầu hết các doanh nghiệp vẫn nỗ lực bảo đảm việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp bảo đảm các quyền lợi cho NLĐ, nhất là việc thực hiện các thủ tục hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do Covid-19.

Trên nền tảng sự phối hợp của các đơn vị SDLĐ, ngành BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ BHTN theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, tổng chi hỗ trợ cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 47,2 nghìn tỷ đồng chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Trong đó: chi trả 31.836 tỷ đồng trực tiếp bằng tiền từ nguồn quỹ BH thất nghiệp cho trên 13,3 triệu lượt người lao động; thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và hỗ trợ đào tạo học nghề với tổng số tiền 15.428,2 tỷ đồng cho trên 739 nghìn lượt đơn vị SDLĐ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị SDLĐ trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm và cộng đồng trách nhiệm với ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền lợi an sinh cho NLĐ và nhân dân.



Trước đó, tại Ninh Bình, BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ Tôn vinh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT khu vực phía Bắc.