Đưa quan hệ Việt - Trung bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng "6 hơn"

Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, nhân dịp Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của đồng chí Lý Cường, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Nhân dịp 75 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã giành được kể từ khi thành lập nước, nhất là thực hiện thành công công cuộc cải cách mở cửa, đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt trong 10 năm thời đại mới từ Đại hội XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất; tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các tầm nhìn, mục tiêu của Đại hội XX cũng như trên 300 biện pháp cải cách, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc mà Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra, tiến tới hoàn thành thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhấn mạnh chuyến thăm nhằm thực hiện nhận thức chung mà Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đạt được trong thời gian qua, trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đạt được nhiều thành quả thực chất hơn nữa.



Thủ tướng Lý Cường chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ công cuộc đổi mới, phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.



Trong không khí hữu nghị và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu những nét lớn về kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, cùng với trọng tâm là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV, được xác định là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; vui mừng trước những bước tiến quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung, nhấn mạnh hai bên đã triển khai nghiêm túc, tích cực các nhận thức chung cấp cao quan trọng đã đạt được nhân các chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong hai năm 2022, 2023 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc theo đúng định hướng "6 hơn" (tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn), hình thành cục diện giao lưu, hợp tác sôi động, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành và trên tất cả các lĩnh vực.





Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt - Trung; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Lý Cường đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước, cũng như sự phối hợp hiệu quả, kịp thời của hai đồng chí Thủ tướng và Chính phủ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy đồng bộ, hiệu quả trên các kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng nhau ứng phó có hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có giữa hai nước và mở rộng triển khai tốt các cơ chế mới.



Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương hai nước triển khai quyết liệt các chính sách, biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì thương mại biên giới thông suốt, triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh; tăng cường kết nối giữa Khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với Sáng kiến "Vành đai và Con đường", trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc.



Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng sản xuất, phát triển xanh, chuyển đổi số… Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung", nỗ lực thúc đẩy đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng "6 hơn".



Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tìm các phương thức, biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).