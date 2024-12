Tổng Bí thư Tô Lâm: Lần đầu tiên Trung ương xử lý kỷ luật cảnh cáo với cán bộ chủ chốt

Tại buổi tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian qua.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tổng số cán bộ bị xử lý kỷ luật đến nay là 52 cán bộ, trong đó có 48 cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

"Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước" – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, các cơ quan tố tụng trong nhà nước đã khởi tố điều tra 1.680 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo ở các vụ liên quan tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Ảnh: TP.HN

Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong toả hơn 6 nghìn tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác.

Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 11 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ đầu năm đến nay lên gần 19 nghìn tỷ đồng (từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là trên 96 nghìn tỷ đồng).

Riêng tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thành phố với rà soát ban đầu đã phát hiện hơn 800 dự án có biểu hiện gây lãng phí, thất thoát. Theo báo cáo, vừa qua mới xử lý 3 dự án và thu về hơn 42 nghìn tỷ đồng.

Đối với TP.Hà Nội, Tổng Bí thư rất tin tưởng vào Thủ đô với những tiềm năng, khả năng phát triển rất rõ ràng.

Qua theo dõi và qua các báo cáo, cho thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển" đã thực hiện có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá, 20 chỉ tiêu và 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố từng bước đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với những cơ chế vượt trội để phát triển Thủ đô. HĐND, UBND TP.Hà Nội đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng các nghị định để triển khai thi hành Luật Thủ đô, hy vọng rằng với những điều kiện mới, cơ chế mới, quyết tâm mới, lãnh đạo thành phố cùng nhân dân Thủ đô sẽ thực hiện khát vọng xây dựng thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh, hòa bình, hiện đại, phát triển và là trái tim của nhân dân cả nước.

Người đứng đầu Đảng ta bày tỏ, rất mong bà con cử tri khu vực số 1, nhân dân TP.Hà Nội chung sức, đồng lòng, cùng kề vai, sát cánh với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hà Nội xây dựng một Hà Nội tươi đẹp, thân thương. Ảnh: Đinh Mạnh Hà/Lao động

Tổng Bí thư ghi nhận thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hà Nội đã đạt được trong năm qua, những thành tích to lớn, rất đáng biểu dương, nhưng Tổng Bí thư thấy TP.Hà Nội cũng còn nhiều viêc phải làm.

"Để làm sao Hà Nội giữ được nét thanh lịch, văn minh, văn hiến từ ngàn xưa để lại trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay…; làm sao có bầu không khí trong lành, khi hàng ngày dự báo thời tiết đừng nói không khí Hà Nội xấu hoặc rất xấu; làm sao để đảm bảo an toàn thực phẩm, làm sao để giao thông bớt ùn tắc, làm sao để sông Tô Lịch trở thành dòng sông thơ của Hà Nội. Đâu rồi những nét thanh lịch, lễ phép, hào hoa của người Hà Nội" – Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở.

Trở lại câu hỏi này, Tổng Bí thư thấy không chỉ là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp của Thủ đô Hà Nội mà còn là câu hỏi, trả lời dành cho mọi tầng lớp người dân Thủ đô Hà Nội, thậm chí mỗi người dân Việt Nam.

Đề cập đến cơn bão số 3, Tổng Bí thư cho biết có khiếm khuyết, khuyết điểm cần phải khắc phục của TP.Hà Nội; trách nhiệm của chính quyền và trách nhiệm của từng công dân.

"Hàng nghìn cây đổ thấy lỗ hổng trong công tác quản lý của chính quyền quản lý đô thị. Tại sao không cắt tỉa cây trước mùa mưa bão, tại sao chủ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt. Tại sao không có những giải pháp kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Tại sao cây đổ cả tuần không chở về, khi được hỏi thấy giải quyết rất khó khăn…" – Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ, rất mong bà con cử tri khu vực số 1, nhân dân TP.Hà Nội chung sức, đồng lòng, cùng kề vai, sát cánh với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hà Nội xây dựng một Hà Nội tươi đẹp, thân thương, mọi công dân Hà Nội, mọi người từng một lần đến Hà Nội đều thường nhắc đến câu hát: "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" trong tâm thức, suy nghĩ của mình.