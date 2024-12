Tổng Bí thư Tô Lâm: Để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước, với nhân dân

Có cơ sở vững vàng bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) sáng 3/12, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sự rất xúc động trước tình cảm của "bà con cử tri dành cho" khi lần đầu tiên tiếp xúc cử tri tại TP.Hà Nội. Tổng Bí thư hứa cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Tổng Bí thư xúc động khi thấy cử tri nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và cũng chính là ý nguyện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, từ một đất nước phong kiến lạc hậu, giành được chính quyền; các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là chiến thắng đều có sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, lúc này nhìn lại thì còn nhiều việc phải làm tốt hơn nữa để đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng. Bởi "chúng ta chỉ cần dừng lại hoặc đi chậm thôi thì các nước đi nhanh hơn chúng ta", "mình cứ phát triển chậm, các nước đi nhanh mình đuổi theo không kịp". Người đứng đầu Đảng ta khẳng định, hơn lúc nào hết, chúng ta phải vươn mình, tập trung "chạy thật nhanh" để đuổi kịp thế giới.

Tổng Bí thư cho biết, năm 2024 là năm ghi nhiều dấu ấn, đạt nhiều kết quả khi chúng ta có các hoạt động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra luồng gió mới trong hầu hết các mặt của đời sống xã hội. Đây cũng là năm bản lề, nếu không cố gắng năm nay để tạo tiền đề cho năm 2025 thì nguy cơ không đạt được các mục tiêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta có cơ sở vững vàng bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng, giàu mạnh của đất nước. Ảnh :TP.HN

"Kiểm điểm lại thì chúng ta thấy rất tự tin, tự hào, rất phấn khởi vì khả năng cao là hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025 và giai đoạn tiến vào thời kỳ mới của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng" – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Về ý kiến của nhiều đại biểu bàn về kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng, Tổng Bí thư nhìn nhận, khẩu hiệu chúng ta thường thấy là "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", có độc lập, tự do thì nhân dân phải ấm no, hạnh phúc. Chúng ta phải day dứt, phải kiểm điểm đánh giá để hoàn thành mục tiêu đó,

Tổng Bí thư cho biết, chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã vạch ra một số các nhiệm vụ rất cấp bách và đã triển khai, chỉ đạo rất tập trung, nhất quán.

"Rất mừng là cả hệ thống chính trị, toàn dân ủng hộ. Không chậm trễ được, để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước với nhân dân… Chúng ta trả lời câu hỏi: Đủ sức chưa thì đã đủ; đã đúng thời điểm chưa, thì đã đến và không thể chậm trễ hơn được nữa" – Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách là tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đảng tự đổi mới, Đảng mạnh dạn nhìn ra tồn tại, thay đổi phương thức lãnh đạo phù hợp…

Tổng Bí thư cũng bác bỏ thông tin cho rằng đây là đổi mới lần thứ 2 và khẳng định, sự nghiệp đổi mới tiếp tục phải thực hiện. Đổi mới thể chế để phát triển, không phải là đổi mới chính trị. Ông nói "mục tiêu xác định rất rõ trong cương lĩnh, trong điều lệ, không ai có quyền thay đổi".

"Chúng ta muốn phát triển thì phải nhẹ đi mới bay được"

Nhiệm vụ tiếp theo là tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư cho biết, nhiều nhiệm kỳ các đại hội trước đã chỉ ra tồn tại nhưng có thể còn những lý do, điều kiện nên chưa thực hiện được theo yêu cầu.

Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Khóa XII và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Ảnh: TP.HN

"Bây giờ là thời cơ, chúng ta muốn phát triển thì phải nhẹ đi mới bay được cao" – Tổng Bí thư ví von khi nói về tinh gọn bộ máy.

Theo Tổng Bí thư, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ rất khó khăn bởi liên quan đến tâm tư, tình cảm, quyền lợi, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên… Mỗi người phải vượt qua chính mình để thấy điều gì có lợi cho dân tộc, đất nước, nhân dân…

Cùng với đó, Tổng Bí thư đề cập vấn đề phải tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế để phát triển.

"Tại sao đất nước không tiến được, con tàu không đi được, mục tiêu tiến lên nhưng bị hàng trăm dây buộc kéo lại… Vì lợi ích cá nhân, vì tiêu cực tham nhũng, vì không đồng tình, vì lợi ích rất nhỏ nhen đã cản trở sự phát triển chung. Chúng ta nhìn lại các quy định từ trước đến giờ chủ yếu vì quản lý, nặng về quản lý gây khó cho người khác, gây khó cho nhân dân" – Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư nói thêm, phải tháo gỡ những thể chế, tìm và đẩy mạnh giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tiếp theo, phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Tổng Bí thư, những nhiệm vụ nêu trên hiện đang được thực hiện một cách khẩn trương, mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, làm sớm để xây dựng đất nước, để cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

"Tôi rất mừng biết rằng nhân dân rất ủng hộ, rất trông đợi, rất hy vọng, rất sẵn sàng hưởng ứng. Ban Chấp hành Trung nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi, sự tin tưởng của nhân dân, cử tri" – Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Khóa XII và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại một số ban của Đảng, một số Bộ của Chính phủ, một số ủy ban của Quốc hội, một số tổ chức thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mục tiêu phấn đấu là các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị sẽ hoàn thành trong Quý I/2025.

"Lần này làm từ trên xuống với phương châm trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng, tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Cả hàng phải chạy, không phải chạy lộn xộn, chạy có hàng lối, không chờ đợi ai cả" – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.