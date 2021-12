Tổng Bí thư yêu cầu đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại hội nghị Đảng ủy CATW. Ảnh Bộ Công an

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2021 bối cảnh tình hình trong nước, thế giới, khu vực, trong nước nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; có rất nhiều công việc đột xuất, cần tập trung giải quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ. Ảnh Bộ Công an

Theo Tổng Bí thư, không ai lường trước được hậu quả của đại dịch Covid-19; chưa thể trả lời được câu hỏi khi nào dịch bệnh kết thúc. Trong bối cảnh đó chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân yên tâm phấn khởi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đối với ngành Công an đây là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt.

Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng bộ CATW, lực lượng CAND tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự phải là của nhân dân; các cấp ủy đảng và nhân dân phải vào cuộc; lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt.

Tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao; nhất định không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, không sợ khuyết điểm, không che giấu khuyết điểm; đã làm rồi cần làm tốt hơn nữa… Tập trung hoàn thành Đề án "xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến.