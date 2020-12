Tổng giám đốc Công ty Kingland vừa bị Công an TP.HCM bắt là ai?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (40 tuổi, quê Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Quốc Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand (Công ty KingLand) có trụ sở tại quận Thủ Đức.

Công an tống đạt quyết định khởi tố Trịnh Quốc Hưng. Ảnh: T.L.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gần đây tiếp nhận hàng chục đơn của người dân tố cáo Trịnh Quốc Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Công ty KingLand của Trịnh Quốc Hưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án KingLand Home City 5.

Bị cáo này đã tự lập bảng vẽ, phân lô dự án và ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Trịnh Quốc Hưng sau đó không thực hiện thỏa thuận mà tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Cảnh sát đề nghị những cá nhân bị Công ty KingLand lừa tiền đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10).