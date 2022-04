Tổng thống Zelensky cách chức 2 tướng Ukraine tội "phản bội"

"Hôm nay, một quyết định khác đã được đưa ra liên quan đến những kẻ phản anh hùng. Bây giờ tôi không có thời gian để đối phó với tất cả những kẻ phản bội. Nhưng dần dần tất cả chúng sẽ bị trừng phạt", ông nói.



Ông Zelensky thông báo cách chức 2 tướng an ninh.

Cựu Cục trưởng Cục An ninh Nội chính của Cơ quan An ninh Ukraine, Naumov Andriy Olehovych, và cựu lãnh đạo Văn phòng Sở An ninh Ukraine tại khu vực Kherson, Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych - đã bị tước hàm sĩ quan của họ.

“Những quân nhân trong số các sĩ quan cấp cao chưa quyết định quê hương của họ ở đâu, những người vi phạm lời thề quân đội trung thành với nhân dân Ukraine liên quan đến việc bảo vệ nhà nước của chúng ta, tự do và độc lập của nó, chắc chắn sẽ bị tước các cấp bậc quân sự cao cấp” - ông Zelensky nói.

Ngược lại, ông bày tỏ “lòng biết ơn tuyệt đối” với “những anh hùng thực sự của ngành An ninh, cũng như tất cả những người chân thành bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Thực sự có rất nhiều anh hùng trong quân đội ”.

Vào ngày thứ 36 của chiến dịch quân sự của Nga, ông nói rằng “chúng tôi đã chịu đựng lâu hơn nhiều so với dự kiến của kẻ thù (...) Chúng tôi đang đứng vững. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Cho đến cùng”.

Trước đó, phát biểu hôm 25/3, ông Zelensky cũng đã cảnh báo đến những người Ukraine mà ông gọi là “những kẻ phản bội” khi “đổi phe” và đứng về phía người Nga ở Crime từ những năm trước.