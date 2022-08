Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc chiến với Nga phải kết thúc bằng việc giải phóng Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh AP

Theo Pravda, trong bài phát biểu buổi tối với người Ukraine vào ngày 9/8, ông Zelensky nhấn mạnh: "Ngày nay, chủ đề về Crimea đang là tâm điểm chú ý. Và đúng như vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo này. Chúng tôi sẽ không quên rằng cuộc chiến của Nga nhằm chống lại Ukraine bắt đầu bằng việc sáp nhập Crimea".

Ông Zelensky cáo buộc rằng, sự hiện diện của quân đội Nga tại bán đảo nằm trên Biển Đen gây ra mối đe dọa đối với châu Âu và sự ổn định toàn cầu. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, thế giới đã "phạm sai lầm vào năm 2014 khi quyết định không dốc toàn lực để đáp trả những đi gây hấn đầu tiên của Nga".

"Khu vực Biển Đen không thể an toàn chừng nào Crimea còn bị Nga kiểm soát. Sẽ không có hòa bình ổn định và lâu dài ở nhiều quốc gia ven biển Địa Trung Hải chừng nào Nga có thể sử dụng bán đảo làm căn cứ quân sự", ông Zelensky nhấn mạnh.



"Cuộc chiến của Nga nhằm chống lại Ukraine, chống lại toàn bộ châu Âu bắt đầu với Crimea và phải kết thúc bằng việc giải phóng lãnh thổ này. Hiện chúng tôi không thể nói khi nào điều này sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi đang không ngừng bổ sung các điều kiện cần thiết để giải phóng Crimea", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng khẳng định rằng Ukraine đang đẩy lùi quân đội Nga từ Kharkov đến Kherson, từ Donetsk đến Enerhodar, từ Stanytsia Luhanska đến Yalta và từ Berdiansk đến Novofedorivka, để toàn bộ Ukraine có thể được tự do.

Trước đó, vào chiều ngày 9/8, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển căn cứ không quân quân sự của Nga ở Novofedorivka, thuộc quận Saky của Crimea. Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea cho biết, một người đã thiệt mạng và sáu người bị thương sau vụ nổ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng không ai bắn vào căn cứ Saky ở Crimea. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, tại đây đã xảy ra một vụ nổ đạn dược. Sau đó, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố với hãng tin TASS rằng vụ nổ xảy ra là do "vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy".

New York Times dẫn lời một "quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Ukraine" cho biết, các lực lượng Ukraine đứng sau vụ nổ tại căn cứ không quân Nga ở Crimea.

Nhưng ông Mykhailo Podoliak, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Kiev không liên quan đến các vụ nổ căn cứ Nga ở Crimea. Ông Podoliak nói thêm rằng, các lực lượng kháng chiến của Ukraine có thể đứng sau vụ nổ.