Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất giải VĐQG Saudi Arabia: Ronaldo số 1!

Cristiano Ronaldo: 173 triệu bảng

Cristiano Ronaldo là cầu thủ tiên phong đến Saudi Arabia chơi bóng. Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng ký hợp đồng với CLB Al Nassr từ đầu năm nay, thời hạn đến năm 2025. Anh đang nhận lương 173 triệu bảng mỗi năm, tương đương với 3,4 triệu bảng mỗi tuần. Theo bình chọn của tạp chí Forbes, Ronaldo là VĐV được trả lương cao nhất thế giới năm 2022. Năm nay, vị trí số 1 trong danh sách này có lẽ cũng khó thoát khỏi tay của CR7.

Karim Benzema: 172 triệu bảng

Lẽ ra, Karim Benzema định gia hạn hợp đồng với Real Madrid và sẽ giải nghệ trong màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng do lời mời chào từ Al-Ittihad quá hấp dẫn, anh quyết định chuyển sang Saudi Arabia chơi bóng dưới dạng chuyển nhượng tự do. Với tư cách đương kim Quả bóng vàng, lương của cựu tuyển thủ Pháp cũng được trả tương xứng. Được biết, mỗi năm Benzema bỏ túi 172 triệu bảng sau khi gia nhập Al-Ittihad, nghĩa là chỉ kém Ronaldo 1 triệu bảng/năm.

N'Golo Kante: 86 triệu bảng

Kante gần đây không còn giữ được phong độ đỉnh cao, chủ yếu do thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Do vậy, khi nhận được lời đề nghị từ Al-Ittihad, anh xem đó là "cú áp phe" cuối cùng trước khi giải nghệ. Ngôi sao người Pháp vội vàng đồng ý đến thi đấu tại Saudi Pro League để sát cánh cùng đồng hương Benzema. Trong màu áo đội bóng mới, Kante sẽ nhận mức lương 86 triệu bảng/năm. Con số đó tuy thua khá xa so với Ronaldo và Benzema, nhưng vẫn đủ giúp anh độc chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Saudi Arabia.

Riyad Mahrez: 39 triệu bảng

Riyad Mahrez vừa trải qua một mùa bóng thành công vang dội, khi cùng Man City giành “cú ăn ba” vĩ đại. Với tư cách nhà đương kim vô địch Champions League và giải Ngoại hạng Anh, tất nhiên anh cũng nhận được chế độ đãi ngộ vô cùng tốt. Theo tiết lộ của truyền thông Anh, CLB Al-Ahli đang trả cho Mahrez mức lương 39 triệu bảng/năm. Lẽ ra con số còn có thể cao hơn, nếu đội bóng của Saudi Arabia không phải trả cho Man City khoản phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Jordan Henderson: 36 triệu bảng

Cách đây ít ngày, tiền vệ Jordan Henderson đã quyết định chia tay Liverpool để đầu quân cho CLB Al-Ettifaq - đội bóng sẽ do cựu danh thủ Steven Gerrard của Liverpool dẫn dắt. Hợp đồng của Henderson với đội bóng đang thi đấu tại Saud Pro League có thời hạn 3 năm. Được biết, mỗi năm tiền vệ 33 tuổi này bỏ túi 36 triệu bảng. Con số này quá khiêm tốn so với thu nhập của Ronaldo hay Benzema, nhưng cũng đủ để biến Henderson thành cầu thủ Anh được trả lương cao nhất thế giới.

Kalidou Koulibaly: 30 triệu bảng

Cơn ác mộng của Kalidou Koulibaly đã khép lại vào tháng trước, khi anh quyết định chuyển sang đầu quân cho CLB Al-Hilal. Phí chuyển nhượng mà đội bóng của Saudi Arabia phải trả cho đội chủ sân Stamford Bridge để có được ngôi sao người Senegal là 20 triệu bảng. Sau khi chuyển sang chơi bóng tại Saudi Pro League, Koulibaly sẽ nhận mức lương 30 triệu bảng/năm. Trong một buổi trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, cầu thủ 32 tuổi này cho biết, anh rất hài lòng với thu nhập hiện tại.

Marcelo Brozovic: 21 triệu bảng

Ở tuổi 30, Brozovic lẽ ra còn có rất nhiều sự lựa chọn để tiếp tục chơi bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Trong đó, Juventus đã ra sức mời chào ngôi sao người Croatia. Tuy nhiên, anh lại từ chối cơ hội được tiếp tục chơi bóng ở Serie A để đầu quân cho CLB Al Nassr, qua đó trở thành đồng đội của Cristiano Ronaldo. Theo một số nguồn tin, đội bóng của Saudi Arabia đã chi 15,5 triệu bảng cho Inter Milan để có được sự phục vụ của Brozovic. Ở đội bóng mới, tiền vệ người Croatia nhận mức lương 21 triệu bảng mỗi năm.

Roberto Firmino: 17 triệu bảng

Tiền đạo Roberto Firmino đã thông báo chia tay với Liverpool từ trước khi mùa giải 2022/23 kết thúc. Anh đã nhận được nhiều lời đề nghị. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil quyết định chọn đầu quân cho Al- Ahli. Ở Saudi Arabia, Firmino được trả lương 17 triệu bảng mỗi năm, tương đương với 326 nghìn bảng/tuần. Con số đó cao gần gấp đôi so với những gì trước đó anh được Liverpool trả. Với một cầu thủ “đã toan về già” như Firmino, đó thực sự là mức lương đáng mơ ước.

Ruben Neves: 15,6 triệu bảng

Ruben Neves mới 26 tuổi. Đó là độ tuổi chín muồi trong sự nghiệp của đa số các cầu thủ. Nhưng thay vì chọn đầu quân cho các đội bóng châu Âu (Neves từng liên hệ với Barca trong mùa Hè năm nay), Neves quyết định sang Saudi Arabia chơi bóng, sau khi chia tay Wolves. Ở đội bóng mới, ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ nhận lương 15,6 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, theo thú nhận của tiền vệ này, đó là con số mà cả đời anh không dám mơ đến và nó đủ để Neves chu cấp cho cả gia đình một cuộc sống vô cùng sung túc.

Seko Fofana: 13 triệu bảng

Ở tuổi 28, Fofana còn rất nhiều cơ hội vươn tới những đỉnh cao nếu chơi bóng ở châu Âu. CLB Lens mà anh thi đấu ở mùa giải 2022/23 đã giành vé dự Champions League, nhưng tiền vệ người Bờ Biển Ngà không cảm thấy hứng thú trước cơ hội chơi bóng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ngay cả lời mời chào của Arsenal cũng không làm cho tiền vệ này xao động. Fofana quyết định chọn đầu quân cho Al-Nassr để làm đồng đội với Cristiano Ronaldo. Ở Saudi Arabia, anh được trả lương 13 triệu bảng mỗi năm.